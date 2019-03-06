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Şenol Güneş'ten sürpriz karar

TFF'nin Milli Takım'ın başına getirdiği Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın basın toplantısı düzenleyecek. Tecrübeli teknik adamın toplantıda Beşiktaş'tan istifa edeceği iddia ediliyor.

06 Mart 2019 Çarşamba 18:07
Şenol Güneş'ten sürpriz karar

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında konuşacak. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenecek olan toplantıda soruları yanıtlayacak olan Şenol Güneş'in, Beşiktaş'taki görevinden ayrılacağını da açıklayacağı iddia ediliyor.

TFF görevlendirdi

1 Haziran 2019 tarihi itibariyle A Milli Futbol Takımı'nın başında olacak olan Güneş, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Arnavutluk ve Moldova maçları için de görevlendirildi. Dün yapılan görevlendirmenin ardından Şenol Güneş'in yarın basın toplantısı düzenleyecek olması, tecrübeli teknik adamın görevinden ayrılacağı iddialarını güçlendirdi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 18:07
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  3. Arnavutluk
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