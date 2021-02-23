Şenol Güneş'ten şampiyonluk yorumu

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, hedeflerinin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gruptan çıkmak ve 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılmak olduğunu söyledi. Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına da değinen Güneş, "Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor kafa kafaya geldiler, demek ki kötü niyet yok burada. Ligde bir tane şampiyon çıkacak, diğerleri şampiyon olamayacak. Kaybettiğinizde mazeret ararsanız sorunu çözmezsiniz" ifadelerini kullandı.

"2022 Dünya Kupası elemelerini heyecanla bekliyoruz"

Marttaki 2022 FIFA Dünya Kupası eleme müsabakalarını heyecanla beklediklerini belirterek, "Grubumuzdaki maçlara en güçlü rakipler Hollanda ve Norveç ile başlıyoruz. Bütün motivasyonumuz onların üstünde. Hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak. 2002'ye katılmıştık, sonrasında güzel şeyler elde etmiştik. Ülkenin imajını da üst çıtaya çıkarmış olduk. 20 yıl geçmiş olacak. Dünya Kupası'na katılmak milli takımlar için çok önemli. Grubumuzda FIFA sıralamasında 14. olan Hollanda, 44. sırada Norveç var. Biz 32'nciyiz. İkisi de yükselen değer." ifadelerini kullandı.

Deneyimli çalıştırıcı, Hollanda maçının 24 Mart'ta İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağını da açıkladı.

"Yükselmek istiyorsak Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkmalıyız"

Avrupa Şampiyonası'nda da başarılı olmak istediklerini aktaran Şenol Güneş, "Yükselmek istiyorsak Avrupa Şampiyonası'nda İtalya, İsviçre ve Galler'in bulunduğu bu gruptan çıkmamız gerek. Rakiplerimiz güçlü kabul etmek lazım ama bir seviye atlamalıyız. FIFA sıralamasında 30'lardayız, ivme kazanarak onu 20'lere 10'lara çıkmalıyız." yorumunu yaptı.

"Kadroda değişimler elbette olacak. Tercih yaparken kulüplere değil, mevkilere bakıyoruz"

Bu karşılaşmalar için belirleyeceği kadroya ilişkin de değerlendirmede bulunan ay-yıldızlıların tecrübeli çalıştırıcısı, "Bu takım Türkiye'nin sahiplendiği bir takım. Değişimler elbet olacak. Herkese kapımız açık. Gelecek oyuncu, mevcut oyuncuyu geçmeli. Hepsini takip ediyoruz. Bizim takım, herkesin takımı. Alınmayanlar da saygıyla beklemeliler, çalışmalılar, zamanı geldiğinde bakacağız. Tutuculuğumuz yok. Rekabet olacak, takımın başarısı için olacak. Tercih yaparken kulüplere değil, mevkilere bakıyoruz. Milli takımdaki başarılar, heyecan yaratıyor ve gelecek nesilleri daha çok çalışmaya itiyor. Yurt dışına çıkan oyuncularımla da gurur duyuyorum ama orada başarılı olmalılar." şeklinde konuştu.

Güneş'in açıklamalarından satır başları şöyle;

"Ozan Kabak’ın Liverpool’a gitmesi önemli bir transfer"

Güneş, Liverpool'a transfer olan milli oyuncu Ozan Kabak'la ilgili olarak, "Ozan'ın Liverpool’a gitmesi önemli bir transfer. A Milli Takımımızın kazandığı başarılar yeni gelecek oyuncuların da heyecanını artırıyor. Oynayan bir oyuncuyu, hizmeti olan oyuncuyu hemen git demek değil. İhtiyaç olduğunda bütün oyuncular alınıyor. Kaan - Merih ile başladık, Merih - Çağlar oldu, Ozan bir ara geldi, sonra ne olacak bilmiyoruz. " ifadelerini kullandı.

"Cenk Tosun'un daha fazla süre alması sevindirici"

Milli takımın forveti Cenk Tosun'un Beşiktaş'a dönmesine de değinen Şenol Güneş, "Cenk Tosun’un daha fazla süre alması milli takımımız için sevindirici" dedi.

"Şota, Gomez, Hagi, Alex gibi yabancılara kapı açık olmalı"

Güneş, yabancı kuralı ve yabancı oyuncu transferi hakkında ise geçmişte Türkiye'de oynayan yıldızları hatırlatarak, "Şota mesela Trabzon'da, Beşiktaş'ta mesela Gomez, Hagi, Alex... Bunlar iyi profesyonel, yetenekleri ile örnek oluyorlar ve gençlere katkı yapıyorlar. Bu tip yabancılara kapı hep açık olmalı. Hem futbola, hem vizyona katkı yapıyorlar." şeklinde konuştu.

"Ben de bir kulüpte hoca olsam, yerli-yabancı bakmam, en iyi 11'i çıkarırım"

Deneyimli çalıştırıcı, "Uluslararası alanda başarılı olmamız için üretim yapmamız gerekiyor. Yarışırken üretimi unutuyoruz. Ben de bir kulüpte hoca olsam, yerli-yabancı ayırımına bakmam, en iyi 11'i çıkarırım" dedi.

"Ligde bir tane şampiyon çıkacak"

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına da değinen Güneş, "Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor kafa kafaya geldiler, demek ki kötü niyet yok burada. Ligde bir tane şampiyon çıkacak, diğerleri şampiyon olamayacak. Kaybettiğinizde mazeret ararsanız sorunu çözmezsiniz" ifadelerini kullandı.

"Kötü sahalar iyi takımların aleyhinedir"

Kulüplerin önce saha zeminlerini düzeltmesi gerektiğini savunan Şenol Güneş, "Kötü sahalar iyi takımların aleyhinedir. Son olarak Fenerbahçe-Göztepe maçını izledim, orada neyi izleyeceksiniz. Federasyon, yayıncı kuruluştan aldığı belli miktar parayı, sene sonuna kadar sahaları iyi olan kulüplere vermeli. Yayıncı kuruluş, federasyon, Türk futbolu ve oyuncuların sağlığı için de sahanın iyi olması gerek. Sahalara harcama yapılmıyor. Sadece transfere para harcanıyor." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: TRT Spor