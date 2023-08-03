Şenol Güneş’ten müjde!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Tirana maçı öncesi basın toplantısında açıklamalar yaptı.

“ZEMİNLE İLGİLİ BİR SORUN VAR”

Zeminin biraz bozuk olduğunu kaydeden Şenol Güneş, “Stadyum çok güzel, sadece zeminle ilgili bir sorun var. Biraz bozuk gözüküyor. Onun dışında her şey güzel. Yarın güzel bir futbol izlettirmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

“BİZİ İLK MAÇTA ZORLADILAR”

İlk maça bakarak hareket etmeyeceklerini belirten Güneş, “Tiran’da bulunmaktan dolayı mutluyuz. Hava güzel, sıcak denecek kadar güzel. Yeşillikleri doğayı gördük. Daha önce birçok defa Arnavutluk’a geldik. Bir müsabaka daha yapacağız. İlk maçı sahamızda oynayıp kazandık, avantajlı skorumuz var. O maça bakarak hareket etmeyeceğiz. Kendi oyunumuzu oynayıp elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Rakibimiz de iyi oyunculara sahip. Bizi ilk maçta zorladılar, bu maçta da zorlamalarını bekliyoruz.” dedi.

ARNAVUT GAZETECİYE YANIT

Öte yandan Şenol Güneş, Arnavut gazetecinin “Çok büyük bir teknik direktörsünüz. Tirana teknik direktörüne ne tavsiye verirsiniz?” sorusuna cevap verdi. Tecrübeli teknik adam, “Teşekkür ederim ama benim kendisine söyleyebileceğim bir şey yok. Çünkü o zaten işini çok iyi yapıyor. Kendisine başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

“KİMSENİN ONU DIŞLADIĞI YOK”

Rachid Ghezzal ve Cenk Tosun’un son durumuna dair açıklama yapan Güneş, şu ifadeleri kullandı:

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“Ghezzal’ın listede ismi vardı ama normal idmana Ghezzal da Cenk Tosun da önümüzdeki hafta başı çıkacak gibi duruyor. Gönül isterdi ki bugün oynasalardı ama inşallah bundan sonra olurlar. Ghezzal çalışıyor, elinden geleni yapıyor. Hafif bir kanaması oldu. 1-2 hafta beklenmesi gerektiği söylendi. Onun dolması bekleniyor. Her futbolcunun başına gelebilir. Ghezzal bizim için ve taraftar için değerli bir futbolcu. Kimsenin onu dışladığı yok.”