Şenol Güneş'ten hakeme sert tepki: Rahatsız mısın!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor'a 3-2 mağlup oldukları maçta hak etmedikleri sonuçla sahadan ayrıldıklarını söyledi.

Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakipleri karşısında çok pozisyon bulduklarını ancak bunları değerlendiremediklerini belirterek, "Rakip geldiği ilk pozisyonda golü buldu. Her pozisyonda golü yedik. Maç sürprizle bitti, oynadığımız oyunun karşılığını alamadık. İlk yarı pozisyon verdik, ikinci yarıda ataklarımız vardı. Pozisyonlar bulduk, atabilirdik ama olmadı." diye konuştu.

Oyuncularının üç günde bir oynamasına rağmen iyi mücadele verdiklerini kaydeden Güneş, "Atamadığımız gollerle ve yediğimiz basit gollerle yenildik. 3 puan kaybettik. Bütün emekler heba oldu, üzgünüz." ifadelerini kullandı.

'SANKİ MEKTUP YAZIYOR'

Antalyasporlu oyuncuların sık sık yerde kalmalarının hatırlatılması üzerine Şenol Güneş, şunları söyledi:

"Adam zaman geçiriyor, 15 dakika versen yetmez. 80. dakikada sarı kartı veriyorsun, ilk yarıda niye vermiyorsun? Oyun biterken lehimize faul veriyorsun, o zaman Larin'in pozisyonu penaltıydı. Oyunu niye oynatmıyorsun, niye ağırlaştırıyorsun, sanki mektup yazıyor. Sakat oyuncu kalkıyor hemen sahaya giriyor. Oyunun temposunu düşürdüğünde zaten rakip istediğini almış oluyor."

Antalyaspor'un attığı ilk golün ofsayt olduğunu savunan Güneş, "Bizim oyuncumuzdan gitmiş, benim bildiğim ofsayttı. Bugünkü maç bu oyunla kazanılmalıydı. Futbol adına hayal kırıklığı değil ama sonuç hayal kırıklığı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Tolgay Arslan ve Ricardo Quaresma'nın oyundan çıkmalarından dolayı mutlu olmadıklarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Güneş, "Oyuncuların çıkış sırasında üzülmeleri normal. Bir anlık hareket yapıyorlarsa normaldir ama ruhunda varsa takımda yeri yoktur." diye konuştu.

'GÖKHAN GÖNÜL'ÜN YAPTIĞI DOĞRU DEĞİL'

Oyuncusu Gökhan Gönül'ün Antalyasporlu oyuncuya saha içinde müdahalede bulunan sağlık görevlilerine yönelik sert tepkisi konusunda Güneş, "Adam yatıyor yatıyor çıkıyor, bir daha yatıyor. Oyuncu da ister istemez sinirleniyor. Yaptığı doğru bir şey değil ama sinirleniyor. Soğukkanlı olması lazım. Aynı şeyi biz yapsak üstümüze gelirlerdi." ifadelerini kullandı.

Güneş, Tolga Zengin'in sakatlığı nedeniyle kalede görev yapan Utku Yuvakuran'ın performansı konusunda "Utku şansız bir maç yaşadı. Bir top oyuncuya çarptı gitti gol oldu. Onun adına üzüldük. Bunları yaşayacak. Üzülmesine gerek yok." değerlendirmesinde bulundu.

Oynanan oyunun karşılığını alamadıklarını belirten Güneş şu ifadeleri kullandı:

"Sürpriz oldu, mucizeler oldu. Oynadığımızın oyunun karşılığını alamadık. Farklı kazanmamız lazımdı. Şanssızlıklar da vardı, çarptı gol oldu. 3 gol yememiz mucizeydi. Futbol böyle bir şey."

'RAHATSIZ MISIN'

Deneyimli teknik direktör Şenol Güneş, müsabakanın hakemi Halis Özkahya'ya da sert çıktı. Güneş, "Futbol oynamak için tempoyu da yükseltmek gerekiyor ama 10 defa oyun duruyor, hakem bir şeyler yazıyor. Rakibin dinlenmesi için mi geliyorsun buraya? Geçen sene de Antalyaspor maçımızı böyle yönetmişti. Rahatsız mısın! Niye kesiyorsun oyunu! Kaç defa yattılar görmüyor musun? Arkaya da adam koyuyorlar. Taça atmasak uzun top atıp gol atacaklar. Böyle futbol olur mu!" ifadelerini kullandı.