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Şenol Güneş'ten hakem açıklaması: Rahatsız mısın?

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Antalyaspor mağlubiyetinin ardından değerlendirmelerde bulunurken karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya'yı da sert bir dille eleştirdi.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 01:21
Şenol Güneş'ten hakem açıklaması: Rahatsız mısın?

Farklı kazanmamız gereken bir maçtı. Rakip bekleneneden fazla gol attı ve 3 puan aldı. Biz de pozisyonlara girdik ama kazanamadık. İlk yarıda defansif olarak büyük boşluklar verdik. Şanssızlıklar oldu. Çarptı gol oldu, bizde olmadı. Şanssızlık, haksızlık oldu ama 3 gol yememiz mucizeydi. 2-0 öne geçmemiz gereken maçta gol yedik. Futbol böyle bir şey. Mucizeler oluyor bazen.

''RAHATSIZ MISIN, NİYE KESİYORSUN OYUNU?''

Futbol oynamak için tempoyu da yükseltmek gerekiyor ama. 10 defa oyun duruyor, hakem bir şeyler yazıyor. Rakibin dinlenmesi için mi geliyorsun buraya. Geçen sene de Antalyaspor maçımızı böyle yönetmişti. Rahatsız mısın o zaman? Niye kesiyorsun oyunu? Kaç defa yattılar görmüyor musun? Arkaya da adam koyuyorlar. Taça atmasak uzun top atıp gol atacaklar. Böyle futbol olur mu? Futbol adına oyuncularıma diyecek bir şeyim yok. O pozisyonlarda gol yemememiz gerekiyor diyebiliriz tabii ama pozisyonlarımız var. Riskleri daha fazla aldım ikinci yarı. Zaten onların da net bir pozisyonu yok.

''RAKİP, HAK ETTİĞİNDEN DAHA FAZLASINI ALDI''

Etkinlik olmadığında değişiklik yaparsınız. Futbol böyle bir şey. Hakan'ın geldiği pozisyonda orta sahada karşılaması gereken oyuncular yok. İlk golde de ofsayt var mı yok mu diye girmiyorum ama karşılayan yok. Kuralları hakemler daha iyi biliyordur. Yorgunluk vardır falan diye söylenebilir ama skora bakmadan oyunu izlerseniz Beşiktaş, hak ettiği 3 puanı alamadı. Rakip ise hak ettiğinden fazlası olanı aldı.

''NİYE DEĞİŞTİRDİN DİYORLAR...''

Vida'yı niye aldım diye eleştiren arkadaşlar var. Sakattı o yüzden aldım. Öğrensinler o zaman. (Sporx)

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 01:21
  1. Şenol Güneş
  2. Beşiktaş
  3. Antalyaspor
  4. Halis Özkahya
  5. Hakem

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