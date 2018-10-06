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Şenol Güneş'ten Cenk Tosun bombası

Yeni sezonda gol yollarında sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Cenk Tosun için tüm şartların zorlanmasını istedi.

06 Ekim 2018 Cumartesi 16:10
Şenol Güneş'ten Cenk Tosun bombası

Önceki akşam deplasmanda alınan Malmö yenilgisi, Beşiktaş'ı devre arasında forvet transferi yapmaya adeta zorunlu kıldı. Menajerler siyah-beyazlıların önüne bugüne kadar onlarca değişik isimler getirirken, Şenol Güneş'in gözü ise eski öğrencisi Cenk Tosun'da. Fikret Orman'ın hayali Miguel Borja kulübü Palmeiras'la sözleşme imzaladı. Menajerlerin önerdiği Kokorin ise, maliyeti yüksek olması nedeniyle kenarda duruyor.

Şu an için Olivier Giroud veya Graziano Pelle gibi hem yaşlı, hem gol sorunu yaşayan, hem de maliyetleri çok yüksek oyuncular ise takıma uzak Teknik direktör Güneş; Everton'a transfer olan ve 9 resmi maçta 1 gol atan Cenk Tosun için tüm şartların zorlanmasını istedi. Bu sezon en çok görev alan Larin sadece Torshavn takımına İstanbul'da 3 gol atarken, görev aldığı lig ve Avrupa'da diğer 7 maçta gol atamadı.

Kayserispor maçı ile bu sezon ilk kez onbiri gören ve Malmö maçına da yine on birde başlayan Vagner Love da, Torshavn ve Kayserispor'a 1'er gol attı. Takımın diğer santrforları Mustafa Pektemek ve Güven Yalçın'ın ise süre alamadıkları için herhangi bir performans değerlendirmesi bulunmuyor.

Takımdan ayrılan Negredo ile birlikte siyah beyazlıların 5 santrforu, 15 maçta atılan 30 golün sadece 8'ine imza koyabildi. Hal böyle iken 6 golü olan Hollandalı yıldız Ryan Babel'in ve 5 golü olan Portekizli milli oyuncu Pepe'nin santrforlardan daha çok gol attığı bir ortamda özellikle kaybedilen maçların faturasının büyük bir bölümü santrforlara kesiliyor. Beşiktaş puan kaybettiği sürece bu durumun yaşanmaya devam edeceği de kesin görünüyor. (FOTOMAÇ)

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 16:10
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