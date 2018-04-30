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Şenol Güneş'ten çarpıcı açıklamalar: Konuşacak bir şey yok...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray mağlubiyetinin ardından flaş açıklamalarda bulundu.

30 Nisan 2018 Pazartesi 00:27
Şenol Güneş'ten çarpıcı açıklamalar: Konuşacak bir şey yok...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda  2-0 kaybettikleri Galatasaray derbisinin ardından ilginç açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in maç sonu ilk açıklamaları şöyle:

"Konuşacak bir şey yok. Birçok şeyin anlamını yitirdiği bir ortamda, monolog yapıldığını, diyalog olmadığını maçtan önce söyledim. Yeni bir şey söyleyecek değilim. Teknik olarak da söyleyecek bir şey yok. Üzgünüz, kaybettik."

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 00:27
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  2. Beşiktaş
  3. Galatasaray

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