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Şenol Güneş'ten çarpıcı açıklama: Beşiktaş'ın dördüncülüğünde sorumlu benim

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-0 kazandıkları Kayserispor karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

08 Mayıs 2018 Salı 01:24
Şenol Güneş'ten çarpıcı açıklama: Beşiktaş'ın dördüncülüğünde sorumlu benim

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Galibiyetle ilgili konuşan ve taraftarlarına küfür etmemeleri yönünde mesaj gönderen Şenol Güneş, "Kazanmak için sahaya çıktık. Güzel futbol ile kazanmak istiyorduk. 10 kişi kalmamıza rağmen hak ettik. Bütün oyuncular gayretliydi, seyirci de destek oldu. Aldığımız sonuca rağmen bulunduğumuz yer bizi mutlu etmiyor. Taraftarın yine olağanüstü desteği vardı. Bu desteğe teşekkür ederim. Şiddet ve küfür olmamalı. Beni seviyorlar, beni sevmelerinden çok davranışları olumlu olmalı. Kamuoyundaki yapılanlardan dolayı tepki gösteriyorlar ama haklı olduğumuz yerde haklı kalmamız gerekiyor." dedi.

Beşiktaş'ın dördüncü olması ve medyadaki ayrılık haberlerine tepki gösteren Şenol Güneş "Hedefi şampiyonluk olan Beşiktaş'ın dördüncülüğünde sorumlu benim. Yönetim ve başkan ilk günden beri bana destek oldu. Taraftar destek oldu. Oyuncular iyi çalıştı. Bunları herhangi bir olumsuzluktan dolayı söylemiyorum. Susmaları mızın başkalarının tarafından bir yere taşınması bizim tarafımızdan gelişen olay. 50 yıllık birikimle buraya geldim. Ağır kelimeler kullanarak kimseyi üzmek istemiyorum. Suskunluğumuz enayi olduğumuz anlamına gelmiyor. Susma hakkımı kullanmak ve kimseyi kırmak istemiyorum. Bir hesabım, kitabım yok. Hesabı, kitabı olanlar istediği gibi haritayı çiziyorlar, bizde o oyunu oynuyoruz." diye konuştu.

Haber Tarihi: 08 Mayıs 2018 Salı 01:24
  1. Şenol Güneş
  2. Beşiktaş
  3. Kayserispor
  4. Süper Lig

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