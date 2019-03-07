Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Cumhurbaşkanı beni aradı...

Beşiktaş ve Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde bir basın toplantısı düzenledi.

Şenol Güneş'in açıklamalarından satır başları şöyle;

Mayıs'ı görmemi istemeyenler var

Son günlerde yaptığımız işleri eleştirenlerin olabileceğini biliyoruz. Bu eleştirilerin boyutu insani boyutların dışına çıkmış olsa bile daha önce başımızdan geçtiği için hoşgörüyle karşılayacağımız, dersler çıkaracağımız durumları değerlendireceğim. Bazı arkadaşlar (basın mensubu) daha önce de bizi yok sayıyorlardı, şimdi de yok saymaya başladılar. Bunu görüyorum, hissediyorum. Kin ve nefret tohumları var, benim kimseye karşı böyle duygularım yok. Mayıs'ı görmemi istemeyenler var. İnşallah onlar çok Mayıs görürler. Benim yaşımdan rahatsız olanlar da var, onlara benim yaşım nasip olsun. Kin ve nefret tohumlarının ötelendiği bir hayalim var.

Beşiktaş'a olan sevgim, yüreğimde hep kalacak

Bundan 4 yıl önce Fikret Orman'ın çağrısıyla Beşiktaş'ta göreve geldim. Bugüne kadar gelen süreçte neler yaptığımız, neler yapmadığımız sizlerinde elinde. Beşiktaş büyük bir markadır. Beni de bugüne kadar kimse yalnız bırakmadı. Beşiktaş ailedir, doğruların, ilkelerin takımıdır. Büyük Beşiktaş taraftarı beni sevdi, kucakladı. Kısa bir sürede kalsa da Beşiktaş taraftarına karşı bu duygularımda hiçbir şey değişmedi. Sevgim sonsuz. Saygım sonsuz. Ve değişmeyecek. Beşiktaş'a olan sevgim, yüreğimde hep kalacak.

Beşiktaş'ta, yaşanması gereken bir değişim yaşanıyor

Bugüne kadar hem taraftarlara, yönetime, sizlere açık olmaya çalıştım. Gizli bir hesap içindeymişim gibi gösterilmesine üzüldüm. Ben Milli Takım ile ilgili düşüncemi siz sordunuz bana açıkladım. Beşiktaş'tan ayrılınca başka kulüp istemem dedim. Bugünkü yaşananlarla ilgili bir hayal kırıklığı yaşamıyorum. Beşiktaş'ta, yaşanması gereken bir değişim yaşanıyor. Milli Takım'la ilgili görüşlerimi zaten bir maçtan sonra kamuoyuna açıklamıştım Başkan da biliyordu. Benim Başkan ile ne gibi bir kavgam olabilir ki. Ben onun çalışanıyım. Gerekirse işime son verir.

Ben buraya ayrılmak için gelmedim

Beşiktaş'ın ekonomisi ile beklentisi arasında bir çelişki olduğu gerçektir. Bu çelişkileri düzeltmezsek her kulüpte daha büyük facialar olacaktır. Ayrılmak isteği benim önceliğim olan bir durum değildi. Ben buraya ayrılmak için gelmedim. Öyle olsa 2 yıllık sözleşme imzalamazdım. Bazen ayrılık kaçınılmaz hale geliyor. Hayat, hesapla değil nasiple yaşanıyor. Sorunlar var ama burada kimseyi suçlayamam.

Sezon sonunda ayrılacağım gibi görünüyor

Görevim bitinceye kadar başkana ya da başkasına saygısızlığım olmayacak. Ama katılmadığım arkadaşlar var. Ben burada bir hile yapayım da kalayım diye düşünmedim. Şimdi de yapmıyorum. Ayrılacağım son gün bile ilk günkü sevgimle çalışacağım. Kimse bundan şüphe etmesin. Sezon sonunda ayrılacağım gibi görünüyor. Ben hem Milli Takımda hem Beşiktaş'ta çalışmayı doğru bulmadığımı söyledim. Bir gün sonra da başkan dedi ki TFF başkanı seni arayacak, görüşeceksiniz. Sonra gittim, konuştum. O gün de sözleşmem daha hayata geçmemişti. O gün de gidebilirdim yani.

"Fenerbahçe düşmanı değilim"

Beni Fenerbahçe düşmanı olarak gösteriyorlar. Ben Fenerbahçe'ye hiç saldırmadım. Dayak yiyen bendim. Ben bugün Ersun Hoca ile görüştüm. Ali Koç'la da görüşeceğim. Çok sevdiğim, saygı duyduğum biri. Ben herkesle görüşürüm. Niyetim herkese güzel bakmak. Bu haftaki maça çıkmadan beni ölümle tehdit edenlere söylüyorum; korkmuyorum. Ölümden de korkmuyorum.

"Ben kimseyi kandırmadım"

Beşiktaş taraftarını ben kandırmadım. Diyorlar ki taraftarı yanıma almışım. Yönetime karşı kullanmışım. Ben kimi kullanarak buralara geldim? Kimseyi kullanmadım. Pepe dün akşam oynadı. Güzel de oynadı. Ama bulunduğunuz ortam buna uygun değilse kim olursa olsun olmaz. Pepe de Adriano da iyi futbolcu.

"Yönetimden bana teklif gelmedi"

Ben Yıldırım bey'e kızgındım. Biliyorsunuz bazı şeyleri şikayet için gittim. Bana orada şaka yollu "Hocam ne zaman geliyorsun" dedi. Orada da söyledim. Ben Besiktaş'ın çalışanıyım. Mart'ta da sene sonu da gelemem. Benim düşüncem aynı dedim. Sadece benim istememle olmaz. Biliyorsunuz Mayıs'ta kongre var. Yönetimin de tavrı burada önemliydi. Biliyorsunuz kulüp "Hoca ile 3 sene uzatmak istiyoruz" dedi. Size de söyledim. Bana öyle bir teklif gelmedi.

Mart ayındaki 2 maça da çıkacağım ama...

Daha önce söylediğimden dolayı ezilmek zorunda kalıyorum ancak bu bana yapılan bir tebliğ! Ceza alır mıyım dediler, alırsın dediler. Bana yazı geldi. Futbolcular gibi bir davet aldım Milli Takım'dan! Beni rahatsız ediyor, buna takılıyorum. Mart ayındaki 2 maça da çıkacağım. Ama değişiklik yapmayı düşünmüyorum. Bu bir görevdir. Görevimi yapacağım. Bir beklenti değildir.

"Cumhurbaşkanı beni aradı..."

Şenol Güneş, Fatih Terim, Mustafa Denizli size ne yapmış? Hainlik mi yapmış? Denizli ile konuşuyorum, senin yüzünden hastalandım diyor. Sen Milli Takım'a gitmeseydin, ben giderdim diyor, stres yaptım diyor hoca. Şakalaşıyoruz. Cumhurbaşkanı beni aradı ve benden bir görev bekliyor. Benim için beklemiyor arkadaşlar ülke için bekliyor. Benden beklediği bir şey var. Benim önceden yaptığım işlerin altını çiziyor ve benden bir şeyler bekliyor.

Gitmem mi zarar verir, kalmam mı?

Kendi ülkemizin takımına hizmet için çağırılıyoruz. Bir tercih yapmıyoruz. Gitmem mi zarar verir, kalmam mı? Tam cevabını kimse veremiyor. Guti veya başka hoca geldiğinde o maç kaybetti mi ne olacak? Sonuçtan gidiyorsanız eğer. Burada özveri yapan benim ya kalmak için. Topal Ördek ne demek ? ABD Başkanı mıyım ben ya?Ben Topal Ördek'im yani öyle mi? Fenerbahçe ve Kayserispor maçlarını kazansaydık, bana yöneltilen eleştiriler devam edecek miydi?

Başkan'la belki başka yerde buluşacağız

Ben gidersem bırakıp kaçmış olurum, ya Başkan Fikret Orman kırılır ve kongreye girmezse ne olacak? Kendi içimizde Beşiktaş'a zarar verenler var, bilerek yada bilmeyerek. Şu anda Beşiktaş'ın itibarını kaybetmesi için uğraşıyorlar. Hocaya, başkana saygısızlık Beşiktaş'ın itibarını kaybettirir. Yönetimden, 'Hoca ile devam etme kararı aldık' diye açıklama yapıldı. Bana hiçbir şey gelmedi ama. Açıklanan karar oldu ama teklif gelmedi. Onların da haklı yanları vardı, çünkü kongre yapılacak. Başkanla dün görüştüm. Zaten size de açıkladı, sezon sonuna kadar devam edeceğiz diye. Ayrıldıktan sonra da görüşeceğim. Belki başka yerde buluşacağız.

Milli Takım'la gelecek sezon için görüştüm

Beşiktaş'ın muhasebesine gittiğiniz zaman ben nasıl anlaştım, ne aldım ne almadım herkes görür. Başka konular da var. Ben bunları söyleyip kimseyi üzmek istemiyorum. Ama ben burada paradan yaralanmadan çok manevi yaralanma yaşıyorum. Ben Milli Takım ile anlaşırken gelecek sezon için plan yaptım, bu yılı dahil etmek istemedim. Ben gideceğim diye sahaya çıkacak oyuncu oynamayacak? Öyle mi? O zaman maç satıyor demektir. Hiçbir oyuncu, teknik heyetten birine saygısızlık yapamaz. Teknik heyet de yönetime saygısızlık yapamaz. Hocasına saygısızlık yapan birinin yanında kimse durmaz.

Beşiktaş'ta kalma hissini yaşamadım

İlhan Mansız neden bugün aramızda yok? Kim karar verdi, para pul işlerini falan bırakın! İlhan Mansız bugün neden yok, kararı kim verdi, böyledir, yönetimler karar verir. Önümüzdeki sene için Beşiktaş'ta kalma hissini yaşamadım. Bu duyguyu yaşamadım. Başarısızlığı üstleniyorum Başarısızlığın sebeplerini paylaşmak istemiyorum. Ben Beşiktaş'a işimi iyi yaparım, taraftara da beni alkışlar diye gelmedim. Ama bunları bana fazlasıyla verdiler. Beni artık çağırmasalar da o taraftar benim için gurur verici. Ama ben sokakta görüyorum, Beşiktaş taraftarı beni seviyor. Bir sıkıntım yok. Milli Takım'da 2 maç için TFF'deki mevcut kadroyla devam edeceğim. Yeni sezon için yeniden bir ekip kuracağım.

Beşiktaş'a takımdaki dengeleri bozmayacak bir teknik direktör gerekiyor

Milli Takım'dan önce Beşiktaş'tan teklif gelseydi belki kalacaktım. Bu durum zordu. Hem yönetimin kongresi vardı, hem de galiba beni istemeyenler vardı. Beşiktaş'a ilk geldiğimde de beni istemeyenler vardı. Ben bu kişileri biliyorum. Sosyal medyada kimin yazdığını kim desteklemiş, kim beğenmiş her şey ortada. Gelişen şartlar içerisinde oyuncuların hem kendine, hem uyuma olumlu katkısından çok olumsuz katkısı olacaksa, olmayabilirler. Ben oraya gittiğimde de tek başıma karar vermeyeceğim. Beşiktaş'a yönetimle uyum sağlayacak, takımdaki dengeleri bozmayacak bir teknik direktör gerekiyor.

Yönetim beni kazanabilirdi

Negredo'yu ben mi gönderdim? Yönetim gönderdi. Para getireceği düşünülüyordu zamanında. Sonra ben oynattım onu, sonra gitti yine. Şartlar itibariyle kararı yönetim veriyor. Ben de İlhan da gidiyorsa kararı yönetim verir. Mesela yönetim beni kazanabilirdi. İlhan konusunda kavga benim dışımda oldu. Ben orada müdahil olamazdım. Belki para cezası verilebilirdi. Kararı yönetim verdi.