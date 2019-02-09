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Şenol Güneş'ten 'ayrılık' açıklaması

TFF Başkanı Yıldırım Demirören'le A Milli Futbol takımı konusunda anlaşmaya vardığı iddia edilen Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu.

09 Şubat 2019 Cumartesi 15:37
Şenol Güneş'ten 'ayrılık' açıklaması

A Milli Futbol takımıyla anlaştığı ve sezon sonuna kadar Beşiktaş'ı da çalıştıracağı iddia edilen teknik direktör Şenol Güneş, hakkındaki iddialara yanıt verdi.

İnternethaber'e konuşan Şenol Güneş, ''Milli takımla ilgili bir düşünce var daha önce de teklif gelmişti ama benim Beşiktaş’ı bırakıp milli takıma gideceğim haberleri doğru değil. Yıl sonuna kadar takımın başındayım. Bugün de Bursaspor maçı var onunla ilgileniyorum.'' dedi.

''Başkan buraya kadar derse...''

Şenol Güneş açıklamalarında şu ifadeleri kullandı; ''Yıl sonunda taraftar beni istemezse kulüp başkanı buraya kadar derse yapacak bir şey yok ama ben Beşiktaş’ın başındayım.''

 

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 15:37
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