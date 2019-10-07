Şenol Güneş’ten Abdullah Avcı’nın sözlerine bomba cevap!

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Arnavutluk ve Fransa maçları öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Wolverhampton yenilgisi sonrası Şenol Güneş'e gönderme yapan Abdullah Avcı, "Diyorlar ki bekler neden ileri gitmiyor. Geçen sezon Adriano, Caner, Gökhan toplam 3 gol katkısı yaptı. O oyun, sağlıklı bir oyun değildi" demişti. Tecrübeli teknik adam Şenol Güneş konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Sorumluluğu ben alırım"

Avcı'nın bu sözlerine cevap veren A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Abdullah Avcı öğrencimdir. İşini çok seven biridir ama şu anda biraz bunalımda, sıkıntıda. Bazen söylemleri başka yere gitse de bizi eleştirse bile bizim öğrencimizdir. Yok yok üzülmedim hatta biraz daha opsiyon vereyim ki 3-5 maç daha kötü giderse o sorumluluğu ben alırım" dedi.