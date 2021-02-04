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Spor Şenol Güneş'in yardımcısı açıklandı
Spor

Şenol Güneş'in yardımcısı açıklandı

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yardımcısı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 14:28:00 -
Şenol Güneş'in yardımcısı açıklandı

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yardımcılığına teknik direktör Bayram Bektaş'ın getirildiği açıklandı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Teknik Direktör Bayram Bektaş, A Millî Takım Teknik Direktör Yardımcısı olarak Ay Yıldızlı ekibimizin teknik heyetine katıldı.

 A Millî Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, Bektaş'ın göreve gelişiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "İçimizden birisi olan, daha önce de birlikte çalıştığımız ve EURO 2020 Elemeleri'ne katılmamız yolunda emeği bulunan Bayram Bektaş hocamızı yeniden ekibimize dahil ettik. Dünya Kupası Elemeleri ve Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde teknik heyetimizde yer alacak olan Bayram Bektaş hocamıza hayırlı olsun dileklerimizi iletiyor, başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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