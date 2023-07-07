Şenol Güneş'in istediği isim için harekete geçildi

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yabancı kuralını da göz önünde bulundurarak hücum bölgesi için rotasını Halil Dervişoğlu için İngiltere'ye kırdı.

TRT Spor'un haberine göre; daha önce oyuncuyla anlaşma sağlayan siyah beyazlılar, oyuncunun transferi için kulübü Brentford ile de anlaşmaya vardı.

Transferin önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Şenol Güneş çok istiyor

Daha önce takıma yapılması planlanan transferler için görüş belirten Şenol Güneş, "Halil Dervişoğlu'nu takımda görmek istiyorum. Sağ, sol ve santrfor olarak oynayabilen ve kendini geliştirmeye açık genç bir oyuncu. Takıma yararlı olacağını düşünüyorum" ifadeleri ile milli futbolcunun transferine yeşil ışık yakmıştı.

Gelecek sezon Brentford ile sözleşmesi sona erecek olan milli futbolcu, geçen sezon Burnley'de kiralık olarak forma giymişti.Beşiktaş, Halil Dervişoğlu, transfer

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