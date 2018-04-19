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Şenol Güneş'i yaralayan kişi gözaltına alındı

Olaylı derbi sonrası 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Şenol Güneş'e çakmak attığı tespit edilen kişi de var.

19 Nisan 2018 Perşembe 23:57
Şenol Güneş'i yaralayan kişi gözaltına alındı

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçının 57. dakikasında tribünden atılan yabancı cisim Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i yaraladı.

Hastaneye kaldırılan tecrübeli teknik adam tedavi altına alınırken, emniyet güçleri de olay çıkartan taraftarların peşine düştü.

Polisin yaptığı incelemenin ardından Şenol Güneş'i yaralayan taraftarla birlikte 15 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. 

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 23:57
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