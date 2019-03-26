Şenol Güneş'i 'araba' sorusu kızdırdı!

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Moldova'yı 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Maçı değerlendiren Güneş, "Moldova takımının doğru düşüncelerini uygulamada hataya çeviren bizim takım oldu. Burada hücumda daha zengin olma durumundaydık. Arnavutluk maçında biraz savunma gücümüzü gördük. Burada pozisyonlar bulduk, oyun üstünlüğü skora yansıdı" ifadelerini kullandı.

"Arabaya benzer halimiz mi var"

Yabancı bir gazetecinin, "Biraz önce Moldova hocası Fransa'yı Ferrari'ye benzetti, kendi takımlarını da eski bir arabaya. Siz kendinizi neye benzetirsiniz?" şeklindeki bir soruyu yanıtlayan Güneş, "Biz iyi bir futbol takımıyız, arabaya benzer bir halimiz yok. Arabayla ne işimiz var bizim, sahada oynuyoruz, sahada" dedi.

''Büyük işler yapmıyoruz''

Herkesin bu takımın arkasında olması gerektiğini vurgulayan tecrübeli hoca, "Biz işimizi yapıyoruz. Herkesin birlikte olduğu bir döneme geçmek istiyoruz. Hayal etmek, hikaye yazmak, birlikte olmak, umutlu olmak. Bunlar hepimizin hakkı. Sanat ve spor önemli değerlerdir, futbolda da buna öncülük yapmak istiyoruz. Medyasıyla, taraftarıyla, oyuncusuyla birlikte olabiliyoruz. Başlangıçta zorluklar olacaktır. Medyaya çok teşekkür ediyorum, başlangıçta birlikte olduk, bu hikayeyi birlikte yazmayı düşündük. Farklı 2 maç oynadık ama başlangıç olarak, bir araya gelmek, konuşabilmek, birbirine kin, nefret tohumları atmak yerine konuşabildiğimiz bir durumu yaşıyoruz. Kavgalar bize bir şey sağlamıyor, daha önce saha dışına geldiğini söylediniz, o zaman getirmeyelim. Beni beğenen, beğenmeyen olabilir, tabii ki tartışacak. İşin magazin tarafı, ciddi tarafı konuşulacaktır ama bu bir ötekileştirme olmamalı. Bize bir görev verdiler, o sorumluluğu taşımaya çalışıyoruz, büyük işler yapmıyoruz aslında" ifadelerini kullandı.

''Kavga ederek ülkeyi böleriz''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti için görüşleri sorulan Güneş, "Cumhurbaşkanımız da bizim insanımız, işçimiz, memurumuz.... Sonuçlar olunca birlik oluyor. Ülkenin bir değişime uğraması gerekince herkes yapacaktır ama tartışarak yapacaktır. Kavga ederek ülkeyi böleriz. Cumhurbaşkanımız futbolu seven bir devlet büyüğümüz. Bize bir görev verdiler, onu yapmaya çalışıyoruz. Şenol Güneş dönemi değil, birlikte dönemimiz, bunu anlatmaya çalışıyorum. Emre Belözoğlu 19-20 yaşında ilk aldığımda, bugün takımın en eskisi. Ozan Kabak geldi, doğum gününde kadroda yoktu, bunun acısını biliyorum. Anneler gibi, çocuk doğururken acıyı yaşıyor. Bir kültür erozyonu var bizde, onu yıkabilirsek önemli bir yol alırız. Ekonomik, sağlık olarak sorunlar olacaktır ama bu düşüncelerle destek vereceğiz. Herkesin ayağına giderim, yeter ki iyi niyeti göreyim" cevabını verdi.

"Bana haksızlık yapılıyor"

Kendisine haksızlık yapıldığını belirten Güneş, "Geçici görevi istemediğimi ben söyledim. Sezon sonunda geleceğim bir göreve soyundum, artık bu bitti. Fransa ve İzlanda maçına nasıl hazırlanırız konusunu yine yapacağız. Çok yorulduğumu söyleyebilirim ama öncesinde bana çok haksızlık yapıldı. Gece gündüz çalıştım ve tamamen buraya odaklıydım." dedi.



Milli Takım'ın birleştirici olması gerektiğini vurgulayan Güneş, "Bu ülke, canını feda eden insanların bıraktığı bir ülke. Bu ülke böyle kuruldu. Biz savaş istemiyoruz, futbolun da birleştirici bir unsur olmasını istiyoruz. Neyi paylaşamıyoruz?" diye konuştu.

"Olabildiğince, gücüm yettiğince çalışırım"

Fransa ve İzlanda'yı izlemeyecek olması ile ilgili soruya cevap veren Güneş, "Fransa ve İzlanda ile ilgili bilgi verirseniz, kadroyu da yaparsanız sevinirim. Sayın Cumhurbaşkanı da geldi, siz bilmezseniz ben ona da antrenörlük yaptım. Geç kaldınız, daha erken gelseniz, sizi de takıma alabilirdim. Beni çalışmaya teşvik edin. Olabildiğince, gücüm yettiğince çalışacağım. Çok açık ve net konuşuyorum, size belki bu zor geliyor. Her maçı ben nasıl izleyeceğim? Siz yazılar yazarsınız, ben alırım. Takım yapıyorsunuz, size görev verdim, bunu da yapın bari." cevabını verdi.

"Milli Takım kulüplerin üzerindedir"

Beşiktaş konsantrasyonunun düşüp düşmediği ile ilgili eleştirilere cevap veren Güneş, "Şu andan itibaren milli takım görevi bitmiştir. Kulübümü, taraftarımı seviyorum ama milli takımı her şeyden üstün tutuyorum. Milli Takım ile Beşiktaş ayrımı olmaz, Milli Takım onun üzerindedir. Biz yanlış yapmadık, hiçbir ayrımımız da yok. Beşiktaş'a nasıl geldiğimi de biliyorum, ayrılırsam da nasıl gittiğimi öğrenirsiniz." diyerek sözlerini noktaladı.