Şenol Güneş'e büyük şok! "Yere yatsana"
Şampiyonluk mücadelesinin kritik karşılaşmasında Galatasaray konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.30 Nisan 2018 Pazartesi 06:47
Derbiden önce Galatasaray tribünlerinin bir bölümü, Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'e böyle tepki gösterdi.
Olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş maçından sonra kafasına dikiş atılarak hastaneye götürülen Güneş'e TT Arena'da maçtan önce tepki gösteren sarı-kırmızlı taraftarlar, "Tiyatrocu Şenol Güneş" şeklinde tezahüratlarda bulundu.
Galatasaray taraftarları ayrıca Beşiktaşlı futbolcular sahaya çıktığı sırada da "Yere yatsana yere yatsana Şenol Güneş yere yatsana" şeklinde tezahürat yaptı.
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