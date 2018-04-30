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Şenol Güneş'e büyük şok! "Yere yatsana"

Şampiyonluk mücadelesinin kritik karşılaşmasında Galatasaray konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.

30 Nisan 2018 Pazartesi 06:47
Şenol Güneş'e büyük şok! "Yere yatsana"

Derbiden önce Galatasaray tribünlerinin bir bölümü, Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'e böyle tepki gösterdi. 

Olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş maçından sonra kafasına dikiş atılarak hastaneye götürülen Güneş'e TT Arena'da maçtan önce tepki gösteren sarı-kırmızlı taraftarlar, "Tiyatrocu Şenol Güneş" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

Galatasaray taraftarları ayrıca Beşiktaşlı futbolcular sahaya çıktığı sırada da "Yere yatsana yere yatsana Şenol Güneş yere yatsana" şeklinde tezahürat yaptı.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 06:47
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