Şenol Güneş: "Yanlışlarımızı görürsek Fransa maçına daha iyi çıkarız"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 4-0’lık Moldova galibiyetinin ardından “Neyi yanlış yaptığımızı söyleyeceğiz, bunu yapabilirsek Fransa maçına daha iyi çıkarız” dedi.

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubunun ikinci maçında Moldova ile Yeni Eskişehir Stadyumu’nda karşılan A Milli Takım, 4-0’lık farklı bir skor ile puanını 6’ya çıkardı. Maçın sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Güneş, Moldova’nın doğru düşüncelerini hataya çevirenin kendileri olduğunu söyleyerek, “Tabii iki rakibe bakarsak kağıt üzerinde üstün olduğumuzu görüyorduk. Bunu sahada görmek önemliydi. İki maçta iyi başlangıç yapmak istiyorduk. Onun da bir gerginliği vardı kendi üzerimizde. Sonuç olarak iki maçı da kazandık. İki maçta da oyun gücümüz sahaya yansıdı. Dolayısıyla hak ettiğimiz sonucu aldık. Moldova Fransa maçında da aynı oyun yapısıyla oynamaya çalıştı. Takım savunmasını iyi yapıp kontra atağa çıkmak istiyor. Zaman zaman geriden oyun kurarak çıkmak istiyor. Fransa’ya karşı da ayını şeyi yaptılar. Dolayısıyla Moldova’nın doğru düşüncelerini hataya çeviren bizim takım oldu. Arnavutluk maçında farklı bir oyun oynamak zorundaydık. Burada biraz daha hücum açısından zengin olmak durumundaydık. Düşündüğümüz gibi oldu. Orada biraz savunma yönümüzü görmüş olduk. Burada da hücum yönümüzü göremeye çalıştık. İlk yarıda başlangıçta bocaladık, yavaş oynadık. Daha sonra da hem goller hem pozisyonlar bulduk. Oyun gücümüz skora yansıdı" şeklinde konuştu.

“İyi sonuçlar alabilmek için bir araya gelmemiz gerekiyor”

İyi sonuçlar alabilmek için bir araya gelinmesi gerektiğinin altını çizen teknik adam, “Cumhurbaşkanı da bizim insanımız. İşçisi, memuru, bayanı, erkeği dünya kupasında çok iyi gördüğüm için biliyorum. Sonuçlar olduğu zaman bir araya gelmek yerine iyi sonuçlar alabilmek için bir araya gelmemiz gerekiyor. Aslında anlatamadığımız şeylerden bir tanesi o. Bunu tek başına ne ben yapabilirim ne de siz yapabilirsiniz. Ülkenin eğer bir değişime uğraması gerekiyorsa her alanda herkes yapacaktır. Ama tartışarak yapacaktır, kavga ederek ülkeyi böleriz her alanda. Zaten bunun için gayretler oluyordur mutlaka. Onlara girmek istemiyorum. Cumhurbaşkanı eski bir futbolcu. Benim dönemimde oynuyordu. Benden bir yaş küçük. Ama futbolu seven değerli bir devlet büyüğümüz. Bizimle samimi olarak tebrik için geldi. Daha önce de aradığı zaman belki kimseye söylemedim. Bu tip söylemleri de doğru bulmuyorum. Çünkü bize bir görev verdiler. Biz onu yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bugün böyle bir ambians varsa bu Lucescu’nun gidişi ile ilgili değil”

Yapılan yanlışların düşünülüp çözüldüğü taktirde Fransa maçında daha iyi çıkılacağını ifade eden Teknik Direktör Güneş, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Hayallerimiz ulaşılmayacak hayaller değil. Yapabileceklerimizi istiyoruz, başarıyı başarısızlığı biliyoruz. Bizim kendi oyuncumuz, kendi insanımızın ne yapacağımızı biliyoruz. Bunun için diyorum ki oyuncularımızdan istediklerimizi ortaya koyalım, yapmazsak değişelim. Ama onları ortaya koymadan bundan olmaz, çocuğumu beğenmedim attım diyorsun. Ama çocuğuna neyi yanlış yaptığını söyleyeceksin. Bunu yapacağız. Bunu yapabilirsek Fransa maçına daha iyi çıkarız. Kabul ediyorum bir zaman yok. Burada iki maç oynadık. Birinci maç savunma ağırlıklı, ikinci maç hücum ağırlıklı oynamak durumunda kaldık. Öyle gerekliydi. Hücumda da savunmada da eksiklerimiz vardı ama doğrularımız da fazla. Bir defa niyetimiz çok iyi. Bunları sürekli aşacağız. Belki oyuncularımızın evlerine, kulüplerine gideceğiz, buradaki raporları kulüplerine vereceğiz. Çünkü milli takım durarak sonuç alınacak bir yer değil. Üç gündür biz gece gündüz uyumadık. Hem kendi kadromuzu, hem de ekipleri analiz etmek durumundaydık. Onu yaparak buraya geldik ama bunları yapmasak da belki de kazanırdık. Ama o zaman vicdanen rahatsız olurdum. Ben emek vermeliydim. Emeğin karşısında kaybetseydim üzülürdüm ama vicdanen iyi olurdum. Bunu yapacağız. Biz yapacağımızı yapacağız, sonra eleştirelim, konuşalım. Ama biz daha yapmadan sen kötü, ben kötü. Bunu özellikle vurguluyorum. Bugün böyle bir ambians varsa, dönüşüm olduğunu düşünüyorsak, Lucescu’nun gidişi ile ilgili değil. Lucescu da iyi işler yaptı. Teşekkür ediyoruz kendisine söyledim, aradı, beraber olduk, yine olacağız. Kompleks yapmaya gerek yok. Bu takım iyi olsun, kişiler gelip gider.”