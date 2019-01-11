Şenol Güneş, taraftarların tepki gösterdiği isme kefil oldu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Burak Yılmaz transferiyle sözlerine başlayan Güneş, Burak'ın 1 haftadır özel program dahilinde çalıştığını belirterek, "Transfer süreci içinde boşta kaldığı için çalışma imkanı olmadı. Transferi de kesinleşmemişti o dönemde. Arka adalesinde bir gerginlik vardı ama idmana mani değildi. Koşu, kuvvet ve saha çalışması yapıyor. Caner'in sakatlığı vardı. Mustafa da sakattı ama bugün katıldı idmana. Burak çok yetenekli ve değerli bir oyuncu. Ben Trabzonspor'da çalışırken, Burak ilk geldiğinde, futbolu çok sevdiğini gördüm. Oynamak için yanıp tutuşuyor ve ait olduğu yerde de her şeyini veriyor. Arkadaşlarıyla ilişkisi çok iyiydi. Trabzonspor'a gelirken cebinden para vererek gelmişti. Ardından transferler yaptı ve gittiği her yerde başarılı oldu. Dünya çapında olacak bir oyuncu. Benimle birlikte çalışan, herkesin futboluna kefil olduğu bir isim. Hataları için eleştirildiği oluyor. Ama bu kadar haksız şekilde yapılmasını doğru bulmuyorum. Böyle bir oyuncunun, başka sebepler de kullanılarak yıpratılmasını doğru bulmuyorum. Duygusaldır, anlık parlayan bir isimdir ama kötü niyetli değildir. Hataları vardır, benim de hatalarım var" ifadelerini kullandı.

"Ben kimseye kefil olmam ama Burak'a olurum"

Burak Yılmaz'ı istediğini her zaman söylediğini ifade eden Şenol Güneş, "Trabzonspor'dan ayrıldığında da 'Bizi bıraktı gitti' diyenler oldu. Kulübe para kazandırdı. Şartlar öyle gerekti. Böyle bir insanın burada olmasından dolay ben mutluluk duyuyorum. Türkiye'de 2 forvet say derseniz, Burak ve Cenk derim. Aksini iddia eden varsa söylesin. İki aşık gibi fotoğrafımız vardı. Sonrasında Trabzonspor'a geldi, iyi de goller attı. Oradan ayrılmak zorunda kaldı. Daha önce yine isterdim. Ben Messi'yi de isterim ama alamıyorum. Ama günün birinde gelirse yine isterim. Başkana da söyleyelim görüşmelere başlasın. Burak kendisi Beşiktaşlı. Bunu Trabzon'da da söyledi, burada da söyledi. Ben de Trabzonluyum. Orada doğdum büyüdüm. Kim ne derse desin, benim ne yaptığım ne söylediğim önemlidir. Daha önce geldi buraya ama gitti, tutunamadı. Bugün Beşiktaş'ın aradığı golcüler içinde en iyisi bu. Tabii ki ondan iyisi de var, Suarez var. Maliyet olarak da bizimle antrenmana çıkmayan Vagner'den daha ucuz bir oyuncu. Beşiktaş'ın bir maçında yere düşmüştür. Bunlar tartışıldı. Trabzon'da da düştü. Sabırlı olmak gerekiyor. Beşiktaş taraftarıyla Beşiktaşlı Burak'ın kucaklaşacağını düşünüyorum. Hakkılar, Şükrüler, Sebalar gibi olunmaz. Ama ona layık, Beşiktaş camiasına layık bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Burak bunlara bakmadan oyununa bakacak. Taraftarın onu kucaklayacağını, onun da taraftara gideceğini düşünüyorum. Taraftarlığı bilen birinin taraftarla buluşması daha kolay olacaktır. Zaman zaman maçlar kötü gittiğinde bana çok eleştiriler oluyor. Bunlar olacaktır. Futbolun bu tarafı da var. Ben kendi adıma kimseye kefil olmam ama Burak'a kefil olurum" açıklamasını yaptı.

"HOCAM SEN BU İŞLERE GİRME SEN TRABZONLUSUN"

Eldeki bazı oyuncuların ayrılma konusu olabileceğini söyleyen Şenol Güneş, "Yarın buradan da gidebilenler olur. Benim de yönetimin de düşünceleri var. Burak konusunda da düşüncem vardı ama bugün transfer oldu. Burak'la uzun süre konuşmadım. Spekülasyon olmaması için aramadım. Fikrimi söyledim. Zamanında başkan bir mesaj attı bana, "Hocam sen bu işlere girme çünkü sen Trabzonlusun" diye. Ben girmedim hiç bu işlere" dedi.

"Tolga'ya üzüldüm"

Kampa getirilmeyen oyuncularla ilgili olarak konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Tolgay iyi bir oyuncu. Türkiye'nin en üst düzey oyuncularından birisi. Oynamadığı zaman mutsuz oluyor ve etrafına da negatif enerji veriyor. Bununla birlikte transfer konusunda da 'Gideceğim' diyordu. Ben de oynatmayı düşünmediğimi söyledim ve git o zaman dedim. Ama sonrasında oynattım ve oynadı. Gökhan Töre çok yetenekli ama oynaması gerekiyor. Biz zaman zaman az süre oynattık. Maçlar da kritik. Bu sefer Gökhan'a ve kendimize haksızlık ediyoruz. Lens, Babel, Ricardo hazır durumda çünkü. Vagner'le Slovakya'da sezon başında konuştuk. Çok yetenekli ama bizde tutmadı. İyi de profesyonel. Ancak bizim aradığımız sinerjiyi vermedi ve Mustafa ile Güven'le devam etmek zorunda kaldık. Böyle olunca bu kadar para verdiğimiz Vagner'in yedek olması, ekonomik olarak mantıksız. Tolga'ya üzüldüm. 1-2 senedir kulüp içinde bir tepkiler vardı. Onun İstanbul'da kalmasını kabul ederken üzüldüm. Utku'nun 6 ay kiralık gitmesini uygun görmüştüm. Böyle bir karar alındı. Değişir ya da değişmez bilemem. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Demin de Lucescu'ya takım yaptırdım. Kimleri oynatalım diye sordu bana" ifadelerini kullandı.

"Babel varken, sol açığa adam almam"

Babel ve Adriano'ya yeni sözleşme önerilmesiyle ilgili olarak konuşan Şenol Güneş, "Bazı oyuncuların gidip gitmemesi kulüp ve onlara bağlı olarak değişebilir. Babel bizim için önemli bir oyuncu. Kendisiyle de konuştum. Buraya aitsen buradasın. Gitmek istiyorsan da sen bilirsin. Bu bir karar meselesidir. Adriano da öyle. Babel'den ilk yarıda istediğimizi almadık. Ben elimde Babel varken, sol açığa adam almam. Yürekten de oynuyor. Yüzde 100'ünü vermesi gerekiyor ikinci yarıda. Bazı insanlar olduğu yerde mutlu olurlar" dedi.

"Fabri gelirse sevinirim"

Son olarak Fulham'da mutsuz olan Fabri'yle ilgili olarak sorulan soruyu yanıtlayan tecrübeli teknik adam, "Fabri'nin mutsuz olduğunu ben de duydum. İyi bir karakter. Gitmesine üzüldüm, gelirse de sevinirim. Başkanın takdirine bırakıyorum. Başkanımız büyük başkan, istediğini alır" diyerek basın toplantısını tamamladı.