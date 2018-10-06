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Şenol Güneş onayladı! Cenk Tosun Beşiktaş'a...

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş rotayı eski golcüsü Cenk Tosun'a çevirdi.

06 Ekim 2018 Cumartesi 02:56
Şenol Güneş onayladı! Cenk Tosun Beşiktaş'a...

ROTA TEKRARDAN CENK TOSUN

Önceki akşam deplasmanda alınan Malmö yenilgisi, Beşiktaş'ı devre arasında forvet transferi yapmaya adeta zorunlu kıldı.

Menajerler siyah-beyazlıların önüne bugüne kadar onlarca değişik isimler getirirken, Şenol Güneş'in gözü ise eski öğrencisi Cenk Tosun'da. Fikret Orman'ın hayali Miguel Borja kulübü Palmeiras'la sözleşme imzaladı. Menajerlerin önerdiği Kokorin ise, maliyeti yüksek olması nedeniyle kenarda duruyor.

Şu an için Olivier Giroud veya Graziano Pelle gibi hem yaşlı, hem gol sorunu yaşayan, hem de maliyetleri çok yüksek oyuncular ise takıma uzak.

Teknik direktör Güneş; Everton'a transfer olan ve 9 resmi maçta 1 gol atan Cenk Tosun için tüm şartların zorlanmasını istedi.

Fotomaç

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 02:56
  1. Cenk Tosun
  2. Şenol Güneş
  3. Beşiktaş
  4. Everton
  5. Everton F.C

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