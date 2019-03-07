Şenol Güneş: O sözün altında ezileceğim

Şenol Güneş: "Bana yazı geldi, 2 maçlığına Milli Takım’a gideceğim diye. Giderken de her zaman, daha önce söylediğim, ’İki takımı çalıştırmaya sıcak bakmam’ sözünün altında ezileceğim. Beni en çok rahatsız eden konu bu"