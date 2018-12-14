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Şenol Güneş: Mağlubiyetin sorumlusu benim

UEFAAvrupa Ligi I Grubu'ndaki son maçında Malmö'ye 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, maç sonu yaptığı açıklamada,"Mağlubiyetin sorumlusu benim" dedi.

14 Aralık 2018 Cuma 00:17
Şenol Güneş: Mağlubiyetin sorumlusu benim

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki son maçında sahasında 6. maçında Malmö'ye yenilerek Avrupa'ya veda eden Beşiktaş'ta, karşılaşma sonrasında konuşan teknik direktör Şenol Güneş, 'Futbolculara görev veren benim sorumlulukta benimdir' dedi.

Şenol Güneş'in basın toplantısında öne çıkan açıklamaları şöyle:

Pozisyon vermediğimiz ilk yarının ardından, ikinci yarıda golü yedik. 10 kişi kaldıktan sonra rakip topa sahip olmaya başladı ancak pozisyonlar bulduk. Son bölümde bütün oyuncuların gayreti vardı. Onlar kazandı, biz de üzgünüz. Şu anda Avrupa Ligi'nden elendik ve önümüzde bir kulvar var. Pazar günü maçımız var, süremiz kısa. Elimizdeki oyuncuları hazırlayıp maça çıkacağız. Tüm gücümüzle pazar gününü düşünüyoruz.

"Dış etkenler her zaman vardır"

"Bugünkü mağlubiyetin hiçbir sebebi olamaz. Evet dış etkenler her zaman vardır. Ama maça başlarken oyuncularım gayet iyi başladılar. Daha sonra golü yedik ve kırmızı kart gördük. Genk maçını kazanıp işi bitirebilirdik. Dış etkenler her zaman vardır ama bugün oyuncularım iyi mücadele etti. Herhangi bir mazeret bu mağlubiyetin sebebi olmamalı. Şu an için oyuncularımız hakkında eleştiride bulunmayı doğru bulmuyorum. Eleştiri yapacağız ama suçlamak doğru değil. Larin, Vagner, Mustafa... Hepsi emek verdi ama netice alma konusunda sıkıntı yaşadık. Kaybedilen maçın ardından o böyle bu şöyle oynadı demek doğru değil. Görev veren benim sorumlulukta benimdir."

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 00:17
  1. Beşiktaş
  2. Şenol Güneş

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