Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Şenol Güneş isyan etti! 'Maça asla çıkmam...'

Olaylı Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin yankıları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

24 Nisan 2018 Salı 11:52
Şenol Güneş isyan etti! 'Maça asla çıkmam...'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Fenerbahçe ile oynadıkları ve tatil edilen karşılaşmayla ilgili gündeme gelen "Kaldığı yerden tekrar oynanabilir" tartışmalarına karşılık isyan etti.

Başına beş dikiş atılarak hastanelik olan ve bir geceyi hastanede geçiren Güneş'in medyada ve kamuoyunda TFF'nin çarşamba günü maçı tekrar oynatabileceğinin gündeme gelmesiyle ilgili bir sohbette "Böyle bir şeyi şahsım olarak asla kabul edemem böyle bir karar verilirse ben o maçı gitmem, asla çıkmam" dediği iddia edildi.

Kaynak:Sporx

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 11:52
  1. Şenol Güneş
  2. Beşiktaş
  3. Fenerbahçe
  4. Olaylı derbi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TZOB'dan "genç çiftçiye", son gün uyarısı!
    1. TZOB'dan "genç çiftçiye", son gün..
    2. TOKİ Kayaşehir kura çekilişi saat kaçta?
    3. Abdullah Gül'ün adaylık için tek..
    4. Ramazan pidesine zam kapıda
    5. Kadirov: Trump ve Merkel'i hapse atarız
    6. Geçici iş için 5 saatte 5 bin başvuru!
    7. Saadettin Köpek öldü, indirim geldi
    8. Tefecilere şafak operasyonu!
    9. Genç doktorun şüpheli ölümü!
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdullah Gül..
    11. ETİD Açıkladı: Alışveriş kredisiyle en..
    12. Siyonistlerden alçak hareket!..
    13. Yabancıya satışlar zirve yapacak
    14. Teröristbaşı: Erdoğan ve Bahçeli'ye..
    15. Temel Karamollaoğlu'ndan 'Abdullah..
    16. İran'dan Flaş Çıkış: NPT'den ayrılırız!
    17. İşte haftanın emlak ajandası!
    18. Kanal İstanbul'a komşu lojistik üs
    19. Emlak Konut'tan Çamlıca Cami'ye dev..
    20. e-Devlet'ten yeni hizmet!
    Gökçek CHP'nin adayını açıkladı!
    Gökçek CHP'nin adayını açıkladı!
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    Karamollaoğlu Yapıcıoğlu ile görüştü
    Karamollaoğlu Yapıcıoğlu ile görüştü
    3 partiden ortak cumhurbaşkanı adayı!
    3 partiden ortak cumhurbaşkanı adayı!
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    CHP’nin sözlerine Başbakan çok sert çıktı
    CHP’nin sözlerine Başbakan çok sert çıktı
    Son anket açıklandı! CHP'ye büyük şok
    Son anket açıklandı! CHP'ye büyük şok