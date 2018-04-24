Şenol Güneş isyan etti! 'Maça asla çıkmam...'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Fenerbahçe ile oynadıkları ve tatil edilen karşılaşmayla ilgili gündeme gelen "Kaldığı yerden tekrar oynanabilir" tartışmalarına karşılık isyan etti.

Başına beş dikiş atılarak hastanelik olan ve bir geceyi hastanede geçiren Güneş'in medyada ve kamuoyunda TFF'nin çarşamba günü maçı tekrar oynatabileceğinin gündeme gelmesiyle ilgili bir sohbette "Böyle bir şeyi şahsım olarak asla kabul edemem böyle bir karar verilirse ben o maçı gitmem, asla çıkmam" dediği iddia edildi.

Kaynak:Sporx