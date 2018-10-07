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Şenol Güneş, formayı Atiba Hutchinson'a verdi!

UEFA listesinde yer almayan ve bu nedenle Malmö maçında oynamayan Atiba da Siyah- Beyazlılar'ın Konyaspor mücadelesinin kadrosunda yer aldı.

07 Ekim 2018 Pazar 11:58
Şenol Güneş, formayı Atiba Hutchinson'a verdi!

UEFA listesinde yer almayan ve bu nedenle Malmö maçında oynamayan Atiba Hutchinson da Siyah- Beyazlılar'ın Konyaspor mücadelesinin kadrosunda yer aldı.

Siyah-Beyazlı oyuncu, Atiker Konyaspor maçında forma giyebilecek. Hutchinson gibi Malmö kafilesinde bulunmayan Güven Yalçın da Atiker Konyaspor karşılaşmasının kadrosuna dahil edildi.

Adriano yine yok forma Caner'de

Kırmızı kart cezasını tamamlayan Caner Erkin, bu akşamki mücadelede forma giyebilecek. Fenerbahçe ile oynanan maçta çift sarıdan kırmızı kart gören ve cezası nedeniyle Kayserispor karşılaşmasında görev alamayan Caner'in, sakatlığı henüz geçmeyen Adriano Correia'nın yokluğunda bugün sol bekte oynaması bekleniyor. Siyah-Beyazlı ekibin Malmö ile oynadığı maça yedek başlayan Ricardo Quaresma ve Ryan Babel'in de ilk 11'de sahaya çıkacağı belirtiliyor.

Deplasmanda kayıp büyük

Beşiktaş, bu sezon dış sahada oynadığı 7 maçta galibiyet almakta zorlandı. Ligde 3 deplasman maçına çıkan Siyah-Beyazlı takım, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 mağlup ederken, Bursaspor ve Fenerbahçe karşılaşmalarından 1-1'lik skorlarla ayrıldı. Beşiktaş, ligdeki 3 deplasman maçında 5 puan toplayabildi.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 11:58
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