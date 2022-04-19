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Spor 'Şenol Güneş Federasyon başkanı olabilir'
Spor

'Şenol Güneş Federasyon başkanı olabilir'

Eski milli futbolcu Ümit Özat, Şenol Güneş'in TFF'nin yeni başkanı olabileceğini iddia etti. Deneyimli futbol adamı, "Tahmin değil bilgi aldım" diyerek şaşırttı.

Yeniakit Publisher
2022-04-19 14:53:00 - 2022-04-19 14:54:46
'Şenol Güneş Federasyon başkanı olabilir'

Eski milli futbolcu Ümit Özat, Şenol Güneş'in TFF'nin yeni başkanı olabileceğini iddia etti. Deneyimli futbol adamı, "Tahmin değil bilgi aldım" diyerek şaşırttı.

TFF'de Nihat Özdemir'in istifa etmesinin ardından yeni başkanın kim olacağı merak ediliyor.

Başkanlık için birçok isim ortaya atılırken en ilginç olanı ise eski milli futbolcu Ümit Özat'tan geldi.

"Yeni başkan Şenol Güneş olabilir"

Radyospor'a konuşan Özat, "TFF'nin yeni başkanı Şenol Güneş olabilir. Bu bir tahmin değil, bilgidir. Siyasiler de Şenol Güneş'i istiyor." ifadelerini kullandı.

Ülkemizde A Milli Takım başta olmak üzere Trabzonspor ve Beşiktaş'ı çalıştıran Şenol Güneş'in, bu iddiaya nasıl bir cevap vereceği de merak ediliyor.

 

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