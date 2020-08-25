Şenocak'tan sert tepki: Namussuzluğa haber diye göz yumanlar...
İlahiyatçı İhsan Şenocak, medyada nikahsız ilişkilerin aşk diye pazarlanmasına tepki gösterdi.
Türkiye'de aile yapısını yıkmak için elinden gelen her türlü oyunu oyanayanalar medyanın sahip çıkması ilahiyatçı İhsan Şenocak'ı isyan ettirdi.
Şenocak, "Türkiye'nin en büyük haber sitelerinin çıplak kadınların yalılarda, yatlarda nikahsız ilişkilerini "aşk" diye haber yapması, çocuklara "İşte bu ünlü iffetsizleri örnek alın" demek değil midir? Namussuzluğa,haber diye göz yumanlar, Netflix'in alenen iffetimize saldırmasına ortaktır." diyerek tepkisini ortaya koydu.