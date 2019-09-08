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Şenocak'tan genç evlilik mağdurları için çağrı: Meşru yollarla evlenen insanları tecavüzcü ilan etmek zulümdür!

Sayıları sekiz bine yaklaşan genç evlilik mağdurlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "İslam'a göre bu mağduriyeti yaşayan gençlerin nikahı makbul ve meşrudur." diyerek şu çağrıyı yaptı: "Genç evlilik mağduriyetinin bir an önce düzeltilmesi hukuki, vicdani ve ahlaki bir vazifedir. Bu düzeltme onlara bir lütuf değil, hak teslimidir."

08 Eylül 2019 Pazar 19:55
Şenocak'tan genç evlilik mağdurları için çağrı: Meşru yollarla evlenen insanları tecavüzcü ilan etmek zulümdür!

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

"İslam'a göre bu mağduriyeti yaşayan gençlerin nikahı makbul ve meşrudur." diyen Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "Kendi iradeleri ile nikahlarını akdettiler. Velileri buna razı oldu. Hatta insanlar da düğün merasiminde bu evliliğe tanık oldu. Bu durumda birisini hapse atarak ona tecavüzcü muamelesi yapmak zulümden başka bir şey değildir. Bu sadece o şahsa değil aynı zamanda o kadına, çocuğa ve ailelerine de zulümdür." ifadelerini kullandı.

'İslam diğer dinlere karşı hoşgörülü davranmıştır ama laik sistem İslam'a tahammül edemiyor'

İslam Hukuku'nda diğer dinlere mensup kişilere hiçbir baskı yapılmadığını hatırlatan Dr. Şenocak, laik sistemin İslam'a ve İslam Hukuku'na tahammülsüzlüğünün olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Hadiseye bir de şuradan bakmak lazım. İslam Hukuku'na göre insanlar kendi inanç sistemlerinin gerektirdiği şekilde evlenip, boşanırlar. İslamiyet buna karışmaz. Osmanlı bir İslam Devleti idi. Osmanlı Hristiyanlar evlendiklerinde ya da başka konularda İslam Hukuku'na göre davranmaya icbar etmedi. Onlar kendi dinlerinin gerekliliklerine göre yaşadılar. Laiklik dediğimiz sistem İslam'ı baskıcı görüyor ama İslam'ın idaresinde asla baskı yok. Kişi, hangi dine mensup olursa olsun İslamiyet onun yaşamına müdahale etmiyor. Sultan Fatih Hristiyanların kiliselerine 'şirk'e batmış olmalarına rağmen karışmadı. Peki laiklik neden Müslümanlara İslam'a göre evlenme ve inançlarına göre yaşama müsaadesi vermiyor? Laiklik dünyada sadece İslamiyet'e hak vermeyecek şekilde uygulanıyor. Din ve devletin ayrı olduğu söyleniyor. Bütün dinlere hoşgörülü olduklarını söylüyorlar ama dünyada laikliğin uygulandığı bütün coğrafyalara baktığımızda İslam'a ve İslam Hukuku'na karşı bir tahammülsüzlük olduğunu görüyoruz."

'Mağduriyet bir an önce giderilerek helallik istenmeli'

"Genç evlilik mağduriyetinin bir an önce düzeltilmesi hukuki, vicdani ve ahlaki bir vazifedir. Bu düzeltme onlara bir lütuf değil. Bu uygulamadan dolayı onlardan hak helalliği talep edilmeli ve özür dilenilmelidir."

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 19:55
  1. Ankara
  2. İhsan Şenocak
  3. genç evlilik mağdurları
  4. Genç evlilik mağduriyeti

YORUM YAZ

  • Ömer Ömer 18 dk önce
    Hocamın görüşüne katılıyorum iki tarafın rızası varsa niye evlenmeleri engelleniyor hem haksızlık hem de zulümdür toplumun huzurunu bozar düzenleme için bir an önce harekete geçilmeli suçsuz yere hapis yatmaları da ayrı facia
  • enesenes20 dk önce
    Allahım sizin gibi Alimlerin sayısını artırsın. Aile üzerine oynanan oyunlar bitmeli, okullarımızda dini eğitim yüzeysel değil gerçekçi bir şekilde verilmeli.
  • VatanseverVatansever20 dk önce
    Allah razı olsun hocam, çok güzel anlatmışsınız

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