Şenocak'tan Biden'a tepki: İhtiyar dinsiz bunadığından hatırlayamıyorsun
İsrail'e giden ABD Başkanı Biden, Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında siyonistlere arka çıkarak, mazlum Filistinlileri suçlu ilan etti. Bu sözlere İhsan Şenocak Hoca sert tepki gösterdi.
İsrail'e giderek Siyonistlere destek olan ABD Başkanı Joe Biden, "Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Biden 'Şunu bilmenizi istiyorum tek değilsiniz. İsrail'in arkasında durmaya devam edeceğiz. Trajedilerin yaşanmasını engellemek için çalışacağız. ABD sizinle birlikte. Bugün yarın ve her zaman.' dedi.
Bu sözler sonrası Biden'a sosyal medyadan tepki gösteren İhsan Şenocak, "İhtiyar Dinsiz! Bunadığından hatırlayamıyorsun! Afganistana da naralarla girmiş,ceset torbalarıyla çıkmıştınız.Allah sizi fakru zarurette cihad eden müminler karşısında zelil ederek ümmete “Bunlar yaşayan leşlerdir.” buyurup moral veriyor.Gazze conilere ikinci Afganistan olacak." dedi.
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