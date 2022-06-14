Şennur Şenel kimdir hastalığı neydi? Prof. Dr. Şennur Şenel cenaze töreni nerede?
MHP Kadın Kolları eski Genel Başkanı Prof. Dr. Şennur Şenel yaşamını yitirdi. Bu haberin ardından pek çok kişi Şennur Şenel'in kim olduğunu, yaşını, hastalığını araştırmaya başladı. Peki, Prof. Dr. Şennur Şenel'in cenazesi nereden kalkacak?
MHP Kadın Kolları eski Genel Başkanı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şennur Şenel yaşamını yitirdi. Kanser tedavisi gören Şenel'in Kayseri'de hastanede vefat ettiği duyuruldu. MHP'den yapılan açıklamada, "MHP Kadın Kolları Eski Genel Başkanı Prof. Dr. Şennur ŞENEL Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.
Prof. Dr. Şennur Şenel cenaze töreni nerede?
Şenel, 14 Haziran Salı günü öğle namazına müteakip Kayseri Talas Dedeoğlu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
Şennur Şenel kimdir?
Şennur Şenel 1969 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. 1987-1991 yılları arasında Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde öğrenim gördü.
1991-1992 yılları arasında Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi'nde uzman olarak çalışmıştır.
Şenel, MHP Kadın Kolları Eski Genel Başkanı görevini üstlenmiştir.