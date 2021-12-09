Şenlikoğlu: Çok uğraştık ve sonuç aldık

Atıksu Arıtma Tesisinin başlangıç toplantısı Giresun Belediyesi’nin ev sahipliğinde şehrimizde bir otelde yapıldı.

İPA-2 Programı çerçevesinde ihaleye çıkan projenin başlangıç toplantısına ilgili paydaşları olan; Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ve proje ekibi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomi ve Sosyal Gelişim Departmanı Başkan Yardımcısı LaurentGuırkınger ve Delegasyon Sektör Yöneticisi Asuman Özaltay, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı İsmail Raci Bayer, bakanlık teknik personeli ile ihaleyi kazanan proje müşaviri ve yüklenici firmaların yetkilileri katıldı.

22 milyon Euro bedelli projenin başlangıç toplantısında dev tesisin yerleşimi ve yapımıyla ilgili bilgilendirmeler yapıldı. İhaleyi kazanan İntaş İnşaat Taahhüt Yapı Sanayi Ticaret A.Ş ve Mass Arıtma Sistemleri İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş. konsorsiyumu yetkilileri tarafından projeyle ilgili detaylı bir sunum yaptı.

Atıksu Arıtma Tesisi projesinin maliyetinin %77’i Avrupa Birliği, %9’u Bakanlık ve %14’ü ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından karşılanacak.

Proje kapsamında 32 km uzunluğunda atıksu kolektörü ileri arıtma sistemi uygulanarak çevreye temiz bir tesis kazandırmak ve atık suyu Karadeniz açıklarına vermek hedefleniyor. Bu ay içerisinde hem Atık Su Arıtma Tesisi hem de kanalizasyon hattı projesi çalışmalarına başlanacağı ve projenin 2,5 yıl içerisinde tamamlanacağı ifade edildi.

Son sistem teknoloji ile ve bazı özellikleriyle Türkiye’de ilk olacağı açıklanan Atıksu Arıtma Tesisi kendi elektriğini üretecek. Tesisin çamur havuzunda oluşacak metangazı kurulacak enerji üretim tesisiyle elektrik enerjisine çevrilecek. Bu sayede Atıksu Arıtma Tesisi içerisine kurulacak elektrik üretim tesisiyle, kendi elektriğinin yüzde 75’ini karşılayacak.

Atıksu Arıtma Tesisi, Batlama havzasının girişinde belediye konkasör tesislerinin yer aldığı 28 bin metrekarelik alan üzerine yapılacak.

Şenlikoğlu: Çok uğraştık ve sonuç aldık

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu toplantıda yaptığı konuşmada, Giresun Atıksu Projesi’nin başlangıç toplantısını yapmanın büyük mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Başkan Şenlikoğlu şunları kaydetti:

“Ülkemiz ve Dünyamızda gün geçtikçe daha da önem kazanan çevre ve insan sağlığının korunması konusu, özellikle pandemi sürecinde dikkatimizi fazlası ile çekmiştir. Bu kapsamda insanlar doğayı korumak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir Dünya bırakabilmek için bir dizi çalışmalar yürütmektedir. Bizler de Giresun Belediyesi olarak gerek altyapı ve üstyapıda gerekse çevre temizliği başta olmak üzere birçok konuda üzerimize düşeni büyük bir özveri ile yapmaya çalışmaktayız.

Bu çalışmaların kritik noktası olan ve sizlerin de taraf olduğu Giresun Atıksu Projesi bizim açımızdan büyük bir öneme sahiptir. Yeşil ile mavinin iç içe olduğu şehrimizde bugüne kadar maalesef kanalizasyon direk veya dolaylı olarak denizimize ve yeraltı suyumuza karışmaktadır. Bu durumun önlenmesi amacı ile belediyemiz imkanları ile bir takım çalışmalar yürütülmektedir. Ancak bu çalışmaların en önemli ayağı olan Atıksu Arıtma Tesisi ve bağlantı hatlarının yapılması için bu projenin hayata geçmesinin gerekliliğini biliyorduk. Bunun için göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Giresun Atıksu Projesi; gündemimizin en başında yer almış olup, projede aksayan yönlerini gidermek amacı ile ilgili kişi ve kurumlar ile görüşerek projenin hayata geçirilmesi için elimizden geleni yaptık ve nihayet projenin başlangıcı sağlanmış ve ne mutlu ki sizlerle beraber bugün burada açılış toplantısını yapıyoruz. Projenin hayata geçmesi için proje paydaşlarıyla sürekli görüştük ve büyük çaba sarf ettik, sonuçta da mutlu sona ulaştık.

Şehrimizin hem coğrafyası hem de yerleşim sıkışıklığı sebebi ile nispeten zor bir proje olacağının farkındayız bu sebeple bizim için çok önemli olan bu projenin uygulanması ve tamamlanması için gerekli olan tüm hassasiyeti ve desteği göstereceğimizin bilinmesini isterim.

Proje bitiminde inşallah mavi bayrak adayı doğaya ve insana saygısının gerekliliğini yerine getirmiş bir belediye olarak hizmetlerimize devam edeceğiz.

Giresun Atıksu Projesinin Şehrimize bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Umarım proje sonunda tesislerin açılışını da hep birlikte yapar ve bu tesisleri hayata geçiririz”