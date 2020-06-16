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Aktüel

Şenkaya Belediyesi ilçe merkezinde maske dağıttı

Şenkaya Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde maske dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 17:21:56 -
Şenkaya Belediyesi ilçe merkezinde maske dağıttı

Şenkaya Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde maske dağıttı.


Son günlerde yapılan testler sonucunda Covid-19 vakasının arttığı gözlenirken Şenkaya Belediyesi Zabıta ekipleri ve Şenkaya İlçe Emniyet müdürlüğü personeli ilçe merkezinde Mahallelerden gelen vatandaşlara maske dağıttı vatandaşlara uyarılarda bulundular.


Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, “Zabıtalarımız ve polislerimiz ilçe Merkezinde ve Mahallerimizden gelen vatandaşlarımıza Maske dağıtımı yapıldı. Maske, sosyal mesafe, hijyen kurallarına uyalım. Covid 19 virüsünü hafife almayalım mücadele edelim” dedi.

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