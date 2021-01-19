Şenkal Atasagun kimdir, nerelidir? Şenkal Atasagun hangi görevlerde bulundu?
MİT’in 1998-2005 yılları arasında müsteşarlığını yapan isim Şenkal Atasagun’dur. Şenkal Atasagun, 1941 yılında Kars'ta doğmuştur. Galatasaray Lisesi ve Fransa Grenoble Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirmiştir.
Şenkal Atasagun kimdir? Şenkal Atasagun, 1941 yılında Kars'ta doğdu. Galatasaray Lisesi ve Grenoble (Fransa) Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olup, Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Yedeksubaylığını müteakip 1967 yılında Milli İstihbarat Teşkilatı'na girmiş, İstihbarat ve Operasyon Başkanlıkları bünyesinde çeşitli kademelerde hizmet vermiştir. Kontr/Espiyonaj konularında uzmandır.
İstanbul Bölge Başkan Yardımcılığı, iki dönem Belçika/Brüksel'de yurt dışı ve Ankara Bölge Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, 1995 yılında Operasyon Başkanlığı, 1997 yılında Londra'da yurt dışı görevine atanmıştır. Evli olan Atasagun, 11 Şubat 1998 tarihinde ise MİT Müsteşarlığı'na getirilmiştir. Şenkal Atasagun, 11.06.2005 tarihinde Mit Müsteşarlığı görevden emekli olmuştur.