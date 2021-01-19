  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biyografi Şenkal Atasagun kimdir, nerelidir? Şenkal Atasagun hangi görevlerde bulundu?
Biyografi

Şenkal Atasagun kimdir, nerelidir? Şenkal Atasagun hangi görevlerde bulundu?

MİT’in 1998-2005 yılları arasında müsteşarlığını yapan isim Şenkal Atasagun’dur. Şenkal Atasagun, 1941 yılında Kars'ta doğmuştur. Galatasaray Lisesi ve Fransa Grenoble Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirmiştir.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 17:06:00 - 2021-01-19 17:07:18
Şenkal Atasagun kimdir, nerelidir? Şenkal Atasagun hangi görevlerde bulundu?

Şenkal Atasagun kimdir? Şenkal Atasagun, 1941 yılında Kars'ta doğdu. Galatasaray Lisesi ve Grenoble (Fransa) Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olup, Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Yedeksubaylığını müteakip 1967 yılında Milli İstihbarat Teşkilatı'na girmiş, İstihbarat ve Operasyon Başkanlıkları bünyesinde çeşitli kademelerde hizmet vermiştir. Kontr/Espiyonaj konularında uzmandır.

İstanbul Bölge Başkan Yardımcılığı, iki dönem Belçika/Brüksel'de yurt dışı ve Ankara Bölge Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, 1995 yılında Operasyon Başkanlığı, 1997 yılında Londra'da yurt dışı görevine atanmıştır. Evli olan Atasagun, 11 Şubat 1998 tarihinde ise MİT Müsteşarlığı'na getirilmiştir. Şenkal Atasagun, 11.06.2005 tarihinde Mit Müsteşarlığı görevden emekli olmuştur.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hayati Küçük’ten flaş Biden açıklaması: Biden’ın eşi Jill Biden, FETÖ’den yıllardır maaş alan bir isim
Gündem

Hayati Küçük’ten flaş Biden açıklaması: Biden’ın eşi Jill Biden, FETÖ’den yıllardır maaş alan bir isim

yeniakit.com.tr’ye konuşan Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı ve araştırmacı yazar Hayati Küçük, Başkan Joe Biden ve ailesine yönelik flaş id..
Milli Muharip Uçak'ta kritik gelişme! Resmen başlıyor
Teknoloji

Milli Muharip Uçak'ta kritik gelişme! Resmen başlıyor

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, heyecanla beklenen Milli Muharip Uçak'ın ilk prototipi için tarih verdi.
Yüz binlerce çalışana 1.108 TL ikramiye verilecek! İşte detaylar...
Ekonomi

Yüz binlerce çalışana 1.108 TL ikramiye verilecek! İşte detaylar...

Kamuda çalışan işçilere müjdeli haber geldi. Yılda dört kez verilen tediye ödemelerinin ilki için araştırmalar sürüyordu. Resmi Gazete'de ya..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay