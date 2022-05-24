Senin partinin oyu kaç be adam! AK Parti'ye saldırmak için bu numarayı da çekti

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Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, Cumhuriyet gazetesine konuştu.

Halk nezdinde hiçbir karşılığı bulunmayan Adalet Partisi için Tansu Çiller'in, "Partiyi bana devredin." talebinde bulunduğunu iddia eden Öz, bu teklifi reddettiğini, reddettikten sonra da "Bırakın bu işi, vazgeçin." diye tehditler aldığını öne sürdü.

Senin oyun kaç be adam!

Savcılık makamına kendisini tehdit edenleri şikayet etmek yerine Cumhuriyet'e konuşan Öz, şu hezeyanlarını aktardı:

Biz merkez sağ gelenekten geliyoruz. Bizleri sindiremediler. Merkez sağın Atatürkçü partisiyiz. Korkulu rüyaları biziz. İstedikleri kadar kavga etsinler.

Bu Tansu Çiller meselesini kapatmak istiyorum çünkü hayır cevabını verdik. Bizim partimiz satılık değil.

3. ittifak kurulacak. Çalınan iktidarımızı geri almaya geliyoruz. Söke söke alacağız. 3. ittifakla ilgili çalışmalar başladı, önümüzdeki günlerde bu sürpriz ortaya çıkacak. Sıkı dursunlar.