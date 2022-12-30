Senin o yüzün hiç mi kızarmaz Akif Beki? Pişkinlikte zirve yaptı
Akif Beki, AK Parti'nin ardı ardına attığı devrim gibi adımlar için muhalefete pay biçme gayretine girişti. Ahmet Davutoğlu'nun yayın organı Karar'daki pişkin yazısında "Altılı Masa partileri söylüyor, AK Parti istemeye istemeye yapıyor. Daha doğrusu, seçim baskısıyla yapmaya mecbur kalıyor" herzelerini yumurtlayan Beki, sırtında yumurta küfesi olmayan muhalefeti göklere çıkardı.
Akif Beki, AK Parti'nin ardı ardına attığı devrim gibi adımlar için muhalefete pay biçme gayretine girişti. Ahmet Davutoğlu'nun yayın organı Karar'daki pişkin yazısında "Altılı Masa partileri söylüyor, AK Parti istemeye istemeye yapıyor. Daha doğrusu, seçim baskısıyla yapmaya mecbur kalıyor" herzelerini yumurtlayan Beki, sırtında yumurta küfesi olmayan muhalefeti göklere çıkardı.
Beki, yüzsüzlüğünü ortaya koyan yazısında özetle şunları kaydetti:
"Altılı Masa partileri söylüyor, AK Parti istemeye istemeye yapıyor. Daha doğrusu, seçim baskısıyla yapmaya mecbur kalıyor.
(...) Taşeronlara kadro, memurlara 3600 ek gösterge, emekliye ikramiye, asgari ücrete ara zammı, öğrencilerin KYK borcu, zorunlu TRT payı ve şimdi de emeklilikte yaşa takılanlar… Beklentiler karşılandı.
Kılıçdaroğlu, sıraya otomobilde ÖTV’yi koydu. Erdoğan’a hitaben ‘nasılsa yapacaksın, beni yorma’ notuyla."