Senin dininde asker, polis vurmak mı var Faruk? HDP'li Gergerlioğlu'ndan 'din' istismarı!

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Burdur Valiliği, Ulu Camii'nde, bir kadının Cuma Hutbesi okunurken, erkeklerin olduğu bölüme girerek, "Hepimiz açız" diye bağırdığı olaya ilişkin açıklamada bulundu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, kadının alkollü olduğu belirtildi:

'Tedavisi ve ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli çalışma başlatılmıştır'

21/01/2022 tarihinde ilimiz Merkez Ulu Camii’nde Cuma Namazı öncesi vaaz esnasında Z.D. isimli kadın bir vatandaşımız cami içerisinde cemaate hitaben bazı söylemlerde bulunmuştur.

Yapılan incelemede; Z.D. isimli vatandaşın olay anında alkollü (2.32 promil) olduğu tespit edilmiş, vatandaşın tedavi ve ihtiyaçlarının karşılanması için Valiliğimizce gerekli çalışmalar başlatılmıştır.

Valiliğin açıklamasında, Z.D adlı kadının "alkol" tedavisine başlandığının ve gerekli ihtiyaçlarının da karşılanacağının belirtilmesine karşın, HDP Hocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "din" sömürüsü yaptı. Hz. Ömer'in (r.a) camide kendisini eleştiren kadına davranışını örnek gösteren HDP'li Gergerlioğlu, valiliğin, kadının ihtiyaçlarını karşılamasından bahsetmedi. Dağda askerlerimizi şehit eden, polislerimize kurşun sıkan teröristlerin eylemi karşısında, "Benim inandığım din bu değil. Yanlış yapıyorlar." diyemeyen Gergerlioğlu, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Burdur Valiliği, 'alkollü' deyip kurtulmaya çalışmış!! Camide açlığını haykıran kadın doğruyu söyledi, İmam, Allah'ın ayetini okuyarak onu susturmaya çalıştı! Benim inandığım din, bu değil! Hz. Ömer camide kendisini eleştiren kadını haklı bulmuş,ondan özür dilemişti. Ya şimdi?