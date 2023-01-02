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Medya Senin derdin ne Fatih Altaylı? Yine saçmaladı
Medya

Senin derdin ne Fatih Altaylı? Yine saçmaladı

HaberTürk'ün AK Parti'nin yaptığı hiçbir işi beğenmeyen yazarı Fatih Altaylı, doğal gaz indirimine de burun kıvırdı.

Yeniakit Publisher
2023-01-02 10:04:00 -
Senin derdin ne Fatih Altaylı? Yine saçmaladı

 

 

HaberTürk'ün AK Parti'nin yaptığı hiçbir işi beğenmeyen yazarı Fatih Altaylı, doğal gaz indirimine de burun kıvırdı. 

"Doğal gazda yeni yıla indirimle girdik. Doğal gaz fiyatlarına farklı oranlarda indirim yapıldı. Hangi ekonomik gerekçe ile yapıldı, hangi kaynakla yapıldı bilmiyoruz. Madem indirimli satılabiliyordu niye şimdiye kadar bindirimli satılmıştı onu da bilmiyoruz. Rusya, doğal gaz ödemelerini bir yıl erteledi diye indirim yapıldı ise bunun pek mantığı yok" herzelerini yumurtlayan Altaylı, "Son günlerde yapılanlar seçimden sonra ülkeyi yönetmeye devam edeceğini düşünen bir iktidarın yapacağı işler değil gibi görünüyor" zırvasını dile getirmeyi de ihmal etmedi. 

 

 

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