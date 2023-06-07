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Gündem "Seni mermi manyağı yaparım" Fatih Portakal bakın kimleri savundu
Gündem

"Seni mermi manyağı yaparım" Fatih Portakal bakın kimleri savundu

Yeniakit Publisher
2023-06-07 19:59:00 -

"Türkler PKK'ya teşekkür etmeli" şeklindeki rezil sözleriyle bilinen yandaş gazeteci Fatih Portakal, iyice zıvanadan çıktı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, saha ekibinin kaçak elektrik kontrolü sırasında mukavemetle karşılaşan ve 'Seni mermi manyağı yaparım. Beni tanıyor musun?' diyerek tehditler savuran şehir eşkıyalarının avukatlığını yapan Portakal skandal ifadeler kullandı.

Kaçak elektrikle mücadele muhalifleri rahatsız etti. Şırnak'ın İdil ilçesi Oyalı köyüne giden Dicle Elektrik çalışanları, elektrik sayaçlarını direklerin tepesine taşımak istedi.

Çalışma başlatan ekibe, bölge halkı taş ve sopalarla saldırdı.

"Seni mermi manyağı yaparım"

Dicle Elektrik, saha ekibinin kaçak elektrik kontrolü sırasında mukavemetle karşılaştı, bazı şahıslar tarafından ölümle tehdit edildi. Kaçak elektrik kullananlardan biri, Dicle Elektrik görevlisine 'Seni mermi manyağı yaparım. Beni tanıyor musun?' diyerek tehditler savurdu.

Olayların büyümesi üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri de saldırıya uğradı. Kalabalığa uyarılarda bulunan jandarmaya saldırılar devam edince köylülere TOMA'larla müdahale edildi.

Kaçak elektrik kullanmak için her yolu deneyenlere ilk destek HDP'li vekilden geldi. Askerlerin köylülere saldırdığı yalanını ortaya HDP milletvekili Mehmet Zeki İrmez, bölgeden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaçak elektrik kullananları savundu

Bu görüntüleri Sözcü TV'de yayınlayan Fatih Portakal ise bölge halkının HDP'nin çağrısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdikleri için cezalandırıldığını söyledi.

Portakal, görüntüleri yayınladıktan sonra şu ifadeleri kullandı: "İkinci turda 4 sandık kuruldu. Erdoğan'a 63 oy çıkıyor Kılıçdaroğlu'na 894 oy çıkıyor. Yani cezalandırılıyorlar bir bakıma ben de sizlerle aynı fikirdeyim. Böyle haberlerde sizlerle seçim sonuçlarını paylaşacağım. İsyan eden, çevre, ağaç kesimi, HES yapımı gibi haberlerde oy oranını getireceğim ekranlara bu şekilde düşünmenizi sağlarım."

"Türkler PKK'ya teşekkür etmeli"

Yıllar önce arpasını aldığı FOX TV'de bebek katili PKK'ya güzellemeler yapan Portakal "Türkler PKK'ya teşekkür etmeli" şeklinde alçak ifadeler kullanmıştı.

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