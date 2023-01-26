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Medya Seni çok fena kandırmışlar Ahmet Taşgetiren! Vah ki ne vah
Medya

Seni çok fena kandırmışlar Ahmet Taşgetiren! Vah ki ne vah

Ahmet Taşgetiren, bir türlü cumhurbaşkanı adayını belirleyemeyen altılı masanın beceriksizliğini "derin bir strateji" olarak yutturmaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2023-01-26 09:21:00 -
Seni çok fena kandırmışlar Ahmet Taşgetiren! Vah ki ne vah

Ahmet Taşgetiren, bir türlü cumhurbaşkanı adayını belirleyemeyen altılı masanın beceriksizliğini "derin bir strateji" olarak yutturmaya çalıştı. Ahmet Davutoğlu'nun Karar gazetesinde kalem oynatan Taşgetiren, "Sen buna gerçekten inanıyor musun" dedirten yazısında özetle şunları kaydetti:

"Var ya…

Şayet 6 lider, başından beri toplumun önüne koyacağı, üstelik mutlaka kabul göreceğine inandığı “yıldız” bir isimde ve gerçekten yıpranmasın diye onu sonuna kadar gizli tutmakta anlaştıysa, o yüzden de ısrarla “Ortak adayımız Türkiye’nin 13’üncü Cumhurbaşkanı olacak” diyorsa…

Var ya…

Şayet son zamanlarda 6’lı Masa’nın Cumhurbaşkanı adaylığı için nerede ise tek aday haline gelen sayın Kılıçdaroğlu başından beri içinde farklı bir adayı saklıyor, onu tartıştırmamak için kendisini bir anlamda “Tavşan aday” rolüne soyundurup iktidar çevrelerini meşgul ediyor, iş karar anına geldiğinde de çıkıp 6’lı Masa’nın da gönülden onaylayacağı bir adayın ismini masaya koyacaksa…

Şu her iki ihtimal Türkiye siyaseti açısından şapka çıkarılacak sürprizler olmaz mı? (...)"

 

 

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Yorumlar

Yorumlar

Haydi İYİ NİYET ile diyelim ki adayları yıpranmasın diye açıklamıyorlar. Adı açıklandığı anda yıpranacak olan adaydan hangi işi, hangi performansı bekliyorsunuz. Daha kendini koruyamayan bu aday dünya kadar düşmanları olan Türkiye'nin menfaatlarını nasıl koruyacak. Hey 6+2 li masa en iyisi adayınızı SEÇİM den sonra açıklayın, o zaman yıpranma ihtimali olmaz. Kılıçdaroğlu nun her seçimden ydedi

Kasım Hoca

Geçmişte bu adama büyük saygı,hürmet duyar şefkatlr bakardım yüzüne, kendisini kapı önüne koyanlar ne kadar da haklılarmış meğer.Dinden imandan ahlaktan bahset sonra siyasetin ....oklu sularında kulaç at.Yazik hem de ne yazık.Dücane hocanın dediği gibi.:"Hocaysan hocalığını yap,dervişsen dervişliğini"
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