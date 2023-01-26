Seni çok fena kandırmışlar Ahmet Taşgetiren! Vah ki ne vah

Ahmet Taşgetiren, bir türlü cumhurbaşkanı adayını belirleyemeyen altılı masanın beceriksizliğini "derin bir strateji" olarak yutturmaya çalıştı. Ahmet Davutoğlu'nun Karar gazetesinde kalem oynatan Taşgetiren, "Sen buna gerçekten inanıyor musun" dedirten yazısında özetle şunları kaydetti:

"Var ya…

Şayet 6 lider, başından beri toplumun önüne koyacağı, üstelik mutlaka kabul göreceğine inandığı “yıldız” bir isimde ve gerçekten yıpranmasın diye onu sonuna kadar gizli tutmakta anlaştıysa, o yüzden de ısrarla “Ortak adayımız Türkiye’nin 13’üncü Cumhurbaşkanı olacak” diyorsa…

Var ya…

Şayet son zamanlarda 6’lı Masa’nın Cumhurbaşkanı adaylığı için nerede ise tek aday haline gelen sayın Kılıçdaroğlu başından beri içinde farklı bir adayı saklıyor, onu tartıştırmamak için kendisini bir anlamda “Tavşan aday” rolüne soyundurup iktidar çevrelerini meşgul ediyor, iş karar anına geldiğinde de çıkıp 6’lı Masa’nın da gönülden onaylayacağı bir adayın ismini masaya koyacaksa…

Şu her iki ihtimal Türkiye siyaseti açısından şapka çıkarılacak sürprizler olmaz mı? (...)"