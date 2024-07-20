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Gündem Şengör’den Yunan ağzı! 30 yıl içinde Türkiye yok olacakmış
Gündem

Şengör’den Yunan ağzı! 30 yıl içinde Türkiye yok olacakmış

Yeniakit Publisher
2024-07-20 15:38:00 -

Kendi öğrencisini taciz ettiğini itiraf eden, dışkı yemeyi bilimden sayan ve alanı olan jeoloji dışında her konuda saçma sapan fikirler ortaya atıp onlarca skandalla gündemde kalmaya çalışan Celal Şengör isimli ateist, bu kez Türkiye’nin 30 yıl içinde yok olacağını ileri sürdü.

Aldığı ideolojik ödüllerle kendini “büyük bilim adamı” diye pazarlayan Celal Şengör isimli din düşmanı, yine skandal açıklamalarda gündeme geldi. AK Parti’yi hedef alan Şengör, İslam dinine yönelik adeta düşmanca açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

Daha önce kendi dışkısını yediği söyleyip bunu bilim diye iteleyen ve kendi öğrencisini taciz ettiğini itiraf ederek maharetmiş gibi anlatan Şengör, “AK Parti iktidarı ve İslam dini yüzünden” Türkiye’nin 30 yıl içinde yok olacağını savundu.

Şengör, “Türkiye’nin sonu artık belli ve uzakta da değil bu. Önümüzdeki 30-40 yıl içinde Türkiye olmayacak. Yani bu 20 senelik AKP iktidarı ve ondan önce 1950’den beri gelen, bu dine önem veren iktidarlar, bunlarla beraber, Türkiye’nin istikbali kapanmıştır” ifadelerini kullandı.

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