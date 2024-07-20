Şengör’den Yunan ağzı! 30 yıl içinde Türkiye yok olacakmış

Aldığı ideolojik ödüllerle kendini “büyük bilim adamı” diye pazarlayan Celal Şengör isimli din düşmanı, yine skandal açıklamalarda gündeme geldi. AK Parti’yi hedef alan Şengör, İslam dinine yönelik adeta düşmanca açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

Daha önce kendi dışkısını yediği söyleyip bunu bilim diye iteleyen ve kendi öğrencisini taciz ettiğini itiraf ederek maharetmiş gibi anlatan Şengör, “AK Parti iktidarı ve İslam dini yüzünden” Türkiye’nin 30 yıl içinde yok olacağını savundu.

Şengör, “Türkiye’nin sonu artık belli ve uzakta da değil bu. Önümüzdeki 30-40 yıl içinde Türkiye olmayacak. Yani bu 20 senelik AKP iktidarı ve ondan önce 1950’den beri gelen, bu dine önem veren iktidarlar, bunlarla beraber, Türkiye’nin istikbali kapanmıştır” ifadelerini kullandı.