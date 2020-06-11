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Aktüel

"Senfonik Türküler Konseri" yarın TRT 2 ekranlarına gelecek

Yeniakit Publisher
2020-06-11 16:03:55 -
"Senfonik Türküler Konseri" yarın TRT 2 ekranlarına gelecek

İSTANBUL (AA) - Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde düzenlenen "Senfonik Türküler Konseri" TRT 2'de izleyiciyle buluşacak.

Işıklandırmalarla görsel şölene sahne olan ve Zeus Tapınağı'nın önünde düzenlenen konser yarın 20.00'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2017'de "İkinci Efes" olarak da adlandırılan Aizonai Atik Kenti’nde gerçekleştirilen "Senfonik Türküler Konseri"nde İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Şef Burak Tüzün yönetiminde sahne alacak.

Konserde Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Halk Müziği sanatçısı Nilgün Kızılcı'ya TRT Türk Halk Müziği Sanatçısı Zafer Albayrak eşlik edecek.

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