Şener yeni formasını giydi!
Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı, Galatasaray’a imza atmadan önce formasını giydi.11 Haziran 2019 Salı 10:10
Galatasaray yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı Kırmızılıların, Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı için bir süredir çalışma yürüttüğü biliniyordu.
Taraflardan herhangi bir açıklama yapılmamasına karşın transferin kesinleştiği bugün ortaya çıkan bir fotoğrafla ispatlandı. Milli futbolcunun, Galatasaray'a imza atmadan önce yapılan sağlık kontrolleri sırasında üstünde Sarı Kırmızılı idman formasıyla çekilmiş fotoğrafı sosyal medyaya düştü.
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