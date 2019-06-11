Şener yeni formasını giydi! Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı, Galatasaray’a imza atmadan önce formasını giydi.

Galatasaray yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı Kırmızılıların, Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı için bir süredir çalışma yürüttüğü biliniyordu. Taraflardan herhangi bir açıklama yapılmamasına karşın transferin kesinleştiği bugün ortaya çıkan bir fotoğrafla ispatlandı. Milli futbolcunun, Galatasaray'a imza atmadan önce yapılan sağlık kontrolleri sırasında üstünde Sarı Kırmızılı idman formasıyla çekilmiş fotoğrafı sosyal medyaya düştü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.