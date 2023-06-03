Şener Şen'in Züğürt Ağa filmi 14 Mayıs seçiminde gerçek oldu

Milletvekili genel seçimlerinde, aralarında Genç Parti, Memleket Partisi, Büyük Birlik Partisi, Anavatan Partisi ve Vatan Partisinin de bulunduğu 17 parti ‘sıfır’ çekti. Akıllara Züğürt Ağa filmindeki sahne geldi.

Küçük partiler 70'den fazla ilde sıfır çekti. Milli Yol Partisi, Yenilik Partisi gibi birçok parti hiç oy almadı. Türkiye gazetesinden Yeşim Eraslan'ın haberine göre, seçimlere girmek için en az 41 ilde örgütlenme şartını karşılayan partilere kendi il örgütleri bile oy vermedi. Pusulayı büyüten "sıfırcılar" nedeniyle binlerce oy da geçersiz sayıldı.

17 PARTİ HİÇ OY ALAMADI

14 Mayıs Pazar günü yapılan milletvekili genel seçimlerinin en sancılı süreci, boyu bir metreyi aşan pusulanın katlanıp, zarfa sığdırılması oldu. Sandık başına giden seçmenden kimi oy vereceği partiyi bulmakta zorlandı, kimi de pusulanın uzunluğu sebebiyle mührünü başka bir parti logosuna bulaştırıp oyunun geçersiz olmasını engellemeye çalıştı. Seçimde sandık başında görevli olan sandık kurulları ise oy zarflarını sandıklara sığdırmakta güçlük çekti. Ancak 17 parti hiç oy alamadı.