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Şener Şen'den Metin Akpınar yorumu!

Katıldıkları bir programda yaptıkları yorumlarla tepki çeken Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında Şener Şen'den ilginç bir yorum geldi.

30 Aralık 2018 Pazar 17:25
Şener Şen'den Metin Akpınar yorumu!

Halk TV ekranında demokrasi konusunda yaptıkları açıklamalarla Türkiye’nin gündemine oturan ve Savcılığın çağrısı üzerine de ifade eden Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in sözlerini Şener Şen yorumladı.

Hürriyet gazetesinin Pazar sohbetinde Şener Şen konuyla ilgili dikkat çeken sözler söyledi.

"Eleştirenler de eleştirilerini demokrasi ortamına zarar vermeyecek şekilde..."

Şen "Demokrasilerde bunlar hoş şeyler değil. Neden? Demokrasilerde bütün yöneticiler eleştiriye hazırlıklı olmalı. Ama eleştirenler de eleştirilerini demokrasi ortamına zarar vermeyecek biçimde yapmalılar” ifadesini kullandı.

Bu sözleriyle hem siyasileri hem de meslektaşlarını eleştiren Şener Şen, demokrasinin yönetimi övmek olmadığını da hatırlattı.

Şen, “Silahlanıp sokağa dökülmedikçe her insan düşüncesini rahatlıkla söyleyebilmeli. Siyasiler de bunu hazmetmeli. Madem demokrasiyle yönetiliyoruz. Onun renkliliğine, çok çeşitliliğine siyasilerin hazırlıklı olması lazım, bunu sindirmeleri lazım” ifadeleriyle de dikkatleri çeken bir yoruma imzasını attı.

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Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 17:25
  1. Şener Şen
  2. Metin Akpınar
  3. Müjdat Gezen

YORUM YAZ

  • uyan tcuyan tc25 dk önce
    sanki şener şen çok hırlı bir matah
  • LeventbayLeventbay39 dk önce
    Şener şen . Ortadan konuşmuş ne kebab yansın ne şiş, demokrasiden bahsediyor yok oyle bir şey . Var olan yazsın buraya cevabını yazayım. ..

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