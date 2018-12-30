Şener Şen'den Metin Akpınar yorumu!

Halk TV ekranında demokrasi konusunda yaptıkları açıklamalarla Türkiye’nin gündemine oturan ve Savcılığın çağrısı üzerine de ifade eden Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in sözlerini Şener Şen yorumladı.

Hürriyet gazetesinin Pazar sohbetinde Şener Şen konuyla ilgili dikkat çeken sözler söyledi.

"Eleştirenler de eleştirilerini demokrasi ortamına zarar vermeyecek şekilde..."

Şen "Demokrasilerde bunlar hoş şeyler değil. Neden? Demokrasilerde bütün yöneticiler eleştiriye hazırlıklı olmalı. Ama eleştirenler de eleştirilerini demokrasi ortamına zarar vermeyecek biçimde yapmalılar” ifadesini kullandı.

Bu sözleriyle hem siyasileri hem de meslektaşlarını eleştiren Şener Şen, demokrasinin yönetimi övmek olmadığını da hatırlattı.

Şen, “Silahlanıp sokağa dökülmedikçe her insan düşüncesini rahatlıkla söyleyebilmeli. Siyasiler de bunu hazmetmeli. Madem demokrasiyle yönetiliyoruz. Onun renkliliğine, çok çeşitliliğine siyasilerin hazırlıklı olması lazım, bunu sindirmeleri lazım” ifadeleriyle de dikkatleri çeken bir yoruma imzasını attı.