Şener Şen korona mı oldu?
Şener Şen’in koronvirüs testi pozitif çıktı. Yaşanan bu üzücü gelişmenin ardından usta sanatçının sağlık durumu hakkında detaylar merak ediliyor. İşte Şener Şen hakkında detaylar…
Şener Şen’in koronvirüs testi pozitif çıktı. Yaşanan bu üzücü gelişmenin ardından usta sanatçının sağlık durumu hakkında detaylar merak ediliyor. İşte ayrıntılar…
Sinama, tiyatro sanatçısı Şener Şen koronavirüse yakalandı. Sosyal medyada peş peşe usta sanatçıya 'geçmiş olsun' mesajları geldi. Bunların yanı sıra Şener Şen'in sağlık durumu merak edilmeye başlandı.
Şener Şen’in sağlık durumu nasıl?
Alınan bilgilere göre Şener Şen, Amerikan Hastanesi'nde tedaviye alındı. 78 yaşındaki Şener Şen'in sağlık durumunun şu anda iyi olduğu bildirildi.
Şener Şen, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Usta sanatçı, hastanede 3 gün karantinada tutulacak.