Nedim Şener, “Mustafa Sarıgül neden çıldırdı” başlıklı yazısında Sarıgül’e yönelik eleştirilerini ve tartışma konusu olan olayın ayrıntılarını kaleme aldı. Şener, Sarıgül’ün geçmişte de para ve siyasi gücünü kullanarak çeşitli iddiaların üzerini örttüğünü öne sürerek bu kez de benzer bir süreç yaşanacağını düşündüğünü ifade etti.

Hürriyet Yazarı Şener şunları aktardı: “Milletvekili dokunulmazlığı yanında oğlu Emir Sarıgül’ün ifadesine göre çantalarla ve atkı kutularında 600 bin dolar verdiği Özgür Özel’in başında olduğu YENİ Parti’nin kendine kalkan olacağını düşünerek İmamoğlu’nun yolsuzluk ve rüşvetlerini de savunan besleme medya üzerinden algı operasyonu ile durumu idare ediyordu. 16 Ekim’de başlayan operasyonun hakkında benim bu köşede koruma B.Ö.D’nin ifadesini yayımladığım 28 Ekim 2026 tarihine kadar geçen 12 gün boyunca YENİ Parti’yi beraber kurdukları Özgür Özel’in dikkat çekici sessizliği de bozuldu.

Görüştüğü Mustafa Sarıgül’ün ağladığını üzgün olduğunu söyledi. Korumanın ifadesini bu köşede yayımladığımız gün Mustafa Sarıgül, YENİ Parti’den istifa etti. Koruması B.Ö.D.’nin itirafları tek başına acı ve dokunulmazlığının kaldırılması için yeterliyken Mustafa Sarıgül’ün cinsel saldırısına, istismara uğrayanların verdikleri ifadeler süreci hızlandırdı. Karşımızda sadece kara para aklama, yolsuzluk ve rüşvet gibi kendi içlerine sindirdikleri suçlar değil TBMM’nin itibarını zedeleyen ‘Nitelikli cinsel saldırı, Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ gibi suçlar ve şüphelisi kriminal bir tip vardı. İşin daha da ilginci, dosyanın şüphelisi öz oğlu Emir Sarıgül babasının yıllardır üzerini örttüğü yolsuzluk ve rüşvet ilişkilerini isim isim yer yer hem açık hem gizli tanık olarak anlatmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla TBMM Başkanlığı’na gönderilmek üzere gerekli fezlekeyi 19 Kasım 2026 günü Adalet Bakanlığı’na yolladı. Mustafa Sarıgül tam da kişiliğine yakışır biçimde, ancak kendisine yöneltilen yolsuzluk, rüşvet, kara para aklama yanında nitelikli cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı suçlarına karışan birisi için kullanılabilecek ‘Esfeli Safilin’ diyerek bana hakaret etmiş. Mustafa Sarıgül’e mesajımla bitireyim: Bir şikâyetin ya da hakaretin varsa önce hakkında yolsuzluk ve rüşvetlerini savcıya anlatan öz oğlun Emir Sarıgül’e, diğer şikâyetçi ve itirafçılara et. Hakaretlerinle beni susturamazsın. Nikâh şahidi olduğun cinsel saldırıda bulunduğun korumanın, lise çağında istismar ettiğin kızların ve yolsuzlukların hesabını hem yargı önünde Türk milletinin huzurunda bu dünyada, hem de Allah huzurunda öbür dünyada vereceksin.”