Şener, eşinin başörtüsünün kaldırılmasını isteyen Kılıçdaroğlu'ndan rahatsız olmamış

Habertürk canlı yayınında konuşan CHP Konya Milletveki Abdüllatif Şener, CHP ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü düşmanlığından rahatsız olmadığını söyledi. Kendini muhafazakar biri olarak tanımlayan Şener eşi de başörtüsü takıyor. Ayrıca 2008 yılında Anayasa Mahkemesi’ne 'başörtü yasak olmalı' başvurusunun altında da Kılıçdaroğlu'nun imzası bulunuyor.

Şener'in sözleri şöyle:

Milletvekili olduğum dönemlerde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da eleştirilerini yapardı. Toplumun tamamını kucaklayan bir tarza sahiptir. Ben Türkiye için en önemli olan gönlünde de birleştirici bir yapıya sahip olmasıdır. 20 yıldır takip ederim beni rahatsız edecek tek bir kelimesi bile olmamıştır. Kulağımı tırmalayan tek bir açıklaması olmamıştır. İçten ve dıştan etnik ve mezhepsel olsun tüm ülkeyi kucaklayacak bir yapıya sahiptir. Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısı son derece değerlidir. CHP'li gibi düşünmediği haled farklı kesilimlerden buna çok fazla anlam yükleyenler var. Ne söylenmesi gerekiyorsa onu söylemiş bir insandır.