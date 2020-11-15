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Dünya Senegalli eski Bakan Wone, Legion d’Honneur nişanını Fransa’ya iade etti
Dünya

Senegalli eski Bakan Wone, Legion d’Honneur nişanını Fransa’ya iade etti

Senegal’in eski Kültür Bakanı Amadou Tidiane Wone, Fransa’nın verdiği Legion d’Honneur nişanını iade ettiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 10:51:00 -
Senegalli eski Bakan Wone, Legion d’Honneur nişanını Fransa’ya iade etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a bir mektup yazan Wone, başı kesilerek öldürülen ve ardından gıyabında Legion d’Honneur nişanı verilen Samuel Paty ile aynı nişanı taşımak istemediğini kaydetti. Wone, mektubunda “Bugün, Samuel Paty ile aynı nişanı paylaşmaktan onur duymuyorum. Benim için Hazreti Muhammed’in onurunu savunmak, geçici bir farklılığın yüzeyselliğinden önce gelir. Daha önce de defalarca tekrar ettiğim gibi Allah’tan başka ilah yoktur ve Muhammed O’nun elçisidir” ifadelerini kullandı. Wone, Paty’nin, Hazreti Muhammed karikatürünü öğrencilere göstererek görevine layık olmadığını kanıtladığının altını çizdi.

Mektubunda “Onun hangi fikri üzerine Mösyö Paty’ye Legion d’Honneur nişanını layık gördünüz?” sorusunu yönelten Wone, Macron ile kendisinin aynı dünyada yaşamadığının açık olduğunu belirtti.

Wone, “Çünkü ben, benim dünyamda, 2 milyar din kardeşimle, günde 5 kere Kâbe’ye dönerek Hazreti Muhammed’in sünnetiyle Allah’a teslim oluyoruz. Oysa siz dünyanızda bizi ‘salak’ yerine koyuyorsunuz. Size, hakkınızda ne düşündüğümüzü söylemeyeceğim. Zira, hoşgörü, son indirilen din olan İslam’ın özüdür” değerlendirmesinde bulundu.

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