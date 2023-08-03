Senegal'den Nijer'e askeri müdahaleye yeşil ışık

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu’nun (ECOWAS) Nijer’de 27 Temmuz’da gerçekleştirilen darbenin ardından düzenlediği olağanüstü toplantıda gündeme getirdiği askeri müdahale seçeneğine Senegal’den destek geldi. Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall yaptığı açıklamada, ECOWAS’ın darbenin ardından Nijer'e askeri müdahalede bulunmaya karar vermesi halinde Senegal’in buna destek vereceğini aktararak, Senegal'in uluslararası taahhütlerine atıfta bulundu. Senegal'in ECOWAS'ın kararlarına uymak zorunda olduğunu söyleyen Sall, "Senegal, bu darbelerin durdurulması gerektiğine inanıyor” dedi.

Sahel bölgesindeki radikal örgütlerle mücadeleyi öne sürerek askerlerin iktidarı ele geçirdiklerine dikkat çeken Sall, "Güvensizliğe son verdikleri bir an oldu mu? Gördüğümüz şey, iktidara geldikten sonra askerlerin sivil rolleri üstlendiğidir” dedi.

Ecowas'Tan cuntaya ültimatom

ECOWAS, 30 Temmuz’da Nijerya’nın başkenti Abuja’da yaptığı olağanüstü toplantının ardından Nijer’deki cunta yönetimine ültimatom vererek, Nijer’in devrik lideri Devlet Başkanı Muhammed Bazoum'un 1 hafta içinde yeniden göreve getirilmemesi halinde askeri müdahale tehdidinde bulunmuştu.

Nijer'deki darbe

Nijer’in devrik lideri Devlet Başkanı Muhammed Bazoum, 26 Temmuz'da Muhafız Alayı tarafından Başkanlık Sarayı'nda alıkonulmuş, sonrasında Ordu Sözcüsü Amadou Abdramane ulusal kanalda darbe bildirisi okumuştu. Abdramane, anayasanın feshedildiğini, tüm kurumların askıya alındığını ve ülkenin sınırlarının kapatıldığını açıklamıştı. Askeri darbenin ardından geçiş hükümeti kurulmuş, darbeye liderlik eden 62 yaşındaki Devlet Başkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani olarak da bilinen Abdourahmane Tchiani, "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi"nin başkanı olmuştu. Nijer'de 1960'ta Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasından bu yana 4 darbe yaşandı.