Senegal'den Galatasaray'a kötü haber! Senegal Futbol Federasyonu, Milli maç sırasında sakatlanan Mbaye Diagne'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Senegal Futbol Federasyonu, Diagne'nin kürek kemiği ile köprücük kemiğinin bağlanma bölgesinde çıkık tespit edildiğini açıkladı. Galatasaray'ın devre arasında 10 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer ettiği Mbaye Diagne milli takımda sakatlandı. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in merakla beklediği Mbaye Diagne'nin sakatlık tanısı konuldu. Omzunda çıkık tespit edilen Mbaye Diagne hakkında Senegal Futbol Federasyonu açıklama yaptı. Kostas Mitroglou'nun sakatlığından sonra Mbaye Diagne'den gelen haberle sarsılan Galatasaray, Süper Lig'in başlamasına günler kala forvet problemi ile karşı karşıya kaldı. Birinci seviye çıkık Senegal Futbol Federasyonu, sakatlanan Mbaye Diagne'nin kürek kemiği ile köprücük kemiğinin bağlanma bölgesinde birinci aşama çıkık tespit edildiğini açıkladı. Mbaye Diagne'nin bir an önce tedavisine başlanırken, sahalardan uzak kalacağı süre hakkında bilgilendirme yapılmadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.