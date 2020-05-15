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Senegal'den Air France'a "uçuşların yeniden başlayacağı duyurusunu geri çekin" uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 04:49:25 -
Senegal'den Air France'a "uçuşların yeniden başlayacağı duyurusunu geri çekin" uyarısı

DAKAR (AA) - Senegal hükümeti, Fransa'ya ait hava yolu şirketi Air France'ın Paris-Dakar uçuşlarını 16 Haziran'dan itibaren başlatacağı yönündeki reklamlarını durdurmasını istedi.

Seneweb'in haberine göre, Turizm ve Hava Ulaştırma Bakanlığı, Sivil Havacılık ve Meteoroloji Ulusal Ajansı (ANACIM) aracılığıyla Air France'ın bölge ofisine resmi uyarı yazısı gönderdi.

Air France'ın Senegal hükümetinden izin almadan 16 Haziran'dan itibaren Paris-Dakar uçuşlarını başlatacağı şeklinde duyurular yaptığı belirtilen yazıda, şirketten duyuruyu kaldırması istendi.

Yazıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Senegal hava sahasının 31 Mayıs'a kadar uluslararası ticari uçuşlara kapalı olduğu, ne zaman açılacağı konusunda henüz karar alınmadığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Macky Sall, Air France'ın reklamlarını "emrivaki" ve Fransa'nın Afrika ülkelerini halen sömürge gibi gören küçümseyici tavrının yansıması olarak nitelendirmişti.

Öte yandan, Senegal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, salgının başından bu yana ülkede toplam 2 bin 189 Kovid-19 vakası tespit edildi. Hastalardan 842'si iyileşti, 23'ü hayatını kaybetti, bir kişi de vatandaşı olduğu ülkeye gönderildi.


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