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Aktüel

Senegal'de ulusal acil durum 1 ay daha uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-30 03:31:22 -
Senegal'de ulusal acil durum 1 ay daha uzatıldı

DAKAR (AA) - Batı Afrika ülkesi Senegal'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulamadaki ulusal acil durum ve kısmi sokağa çıkma yasağı 30 gün daha uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından imzalanan kararname ile 23 Mart - 2 Haziran tarihlerini kapsayan ulusal acil durum süresi 2 Temmuz olarak güncellendi.

Ayrıca her gün 21.00 - 05.00 saatlerinde uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı da aynı tarihe kadar sürecek.

Hükümet, Senegal'in hava sınırlarının açılma tarihinin 31 Mayıs'tan 30 Haziran'a ertelendiğini ve salgın önlemlerinin bazılarının hafifletilmesiyle, marttan beri eğitime ara verilen okullarda sınav sınıflarının 2 Haziran'dan itibaren eğitime başlayacağını duyurmuştu.

Öte yandan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede vaka sayısı 24 saatte 81 artarak 1649'a yükseldi, şimdiye kadar virüs bulaşan 1738 kişi iyileşirken, 41 kişi yaşamını yitirdi.

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